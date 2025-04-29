الثلاثاء 29 أبريل 2025
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حوادث

حملة أمنية لضبط المخالفات بشارع الأخبار في 6 أكتوبر

حملة أمنية موسعة
حملة أمنية موسعة لضبط المخالفات بشارع الأخبار في 6 أكتوبر

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تنسيقا مع الجهات المختصة، حملة مكبرة استهدفت شارع الأخبار بالحي السادس، لمواجهة التعديات والمخالفات وتحقيق الانضباط الحضري.

 

أسفرت الحملة، عن إزالة 14 حالة إشغال وتعدٍ على الطريق العام، إضافة إلى التحفظ على 18 توكتوك، و2 تروسيكل، وعربة فول.

مشاركة قيادات أمنية بارزة

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شارك في الحملة قيادات بارزة من الأمن وشرطة التعمير والمرافق، وعلى رأسهم اللواء أشرف فودة مدير قطاع أكتوبر، واللواء أحمد فتحي مدير مرافق الجيزة، والعميد أحمد الشيشيني المشرف على القطاع المركزي وغرب الدلتا، إلى جانب فرق الأمن الإداري والمرور والحماية المدنية.

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