الثلاثاء 29 أبريل 2025
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حوادث

التحفظ على 14 طن دقيق و10 ملايين جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي خلال 24 ساعة

النقد الاجنبى
النقد الاجنبى

تواصل وزارة الداخلية جهودها المكثفة في إحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم، في إطار حماية المستهلكين وضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومنع تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين.

في هذا السياق، نفذ قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملات تموينية مكبرة خلال الـ24 ساعة الماضية، استهدفت المخابز السياحية والحرة والمخابز البلدية المدعمة التي تخالف قواعد التسعير أو تحتكر السلع.


وأسفرت تلك الحملات عن ضبط عدد من القضايا التموينية، من أبرزها ضبط 14 طن دقيق (الأبيض والبلدي المدعم)، والتي كانت مُعدة للبيع في السوق السوداء أو تُستخدم في الإنتاج خارج المنظومة الرسمية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، ويجري مواصلة الحملات اليومية في مختلف المحافظات، لضمان استقرار الأسواق وحماية المستهلك من الاستغلال.

ضربات أمنية ضد تجار النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي

وعلى جانب آخر، واصلت  أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج الإطار القانوني، في إطار جهودها لحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات التي تُخل باستقراره.

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ضربات أمنية متتالية لضبط تجار النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي

وأسفرت الحملات الأمنية التي نفذها قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، خارج نطاق السوق المصرفي، بقيمة مالية تُقدر بحوالي 10 ملايين جنيه.

وتأتي هذه الجهود في إطار التصدي لمحاولات البعض التربح غير المشروع عبر المضاربة وإخفاء العملات الأجنبية، ما يؤدي إلى إحداث خلل في سوق الصرف وتداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطين، ويجري استكمال التحقيقات تحت إشراف الجهات المختصة.

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