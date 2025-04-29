الثلاثاء 29 أبريل 2025
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حوادث

بشرى سارة من الداخلية بشأن مبادرة "كلنا واحد"

تحت رعاية رئيس الجمهورية..
تحت رعاية رئيس الجمهورية.. الداخلية تمد فعاليات المرحلة الـ2

 قررت  وزارة الداخلية، تحت رعاية رئيس الجمهورية، مد فعاليات المرحلة السادسة والعشرين من مبادرة "كلنا واحد" لمدة شهر، اعتبارًا من الأول من مايو 2025، وذلك لتوفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وأسعار مخفضة.

 

تخفيضات تصل إلى 40% في جميع المحافظات

 تأتي هذه الخطوة بالتنسيق مع قطاعات الوزارة المختلفة ومديريات الأمن بجميع أنحاء الجمهورية، حيث يتم عرض السلع بأسعار تقل بنسبة تصل إلى 40% عن مثيلاتها في الأسواق، من خلال 2228 منفذًا وسرادقًا، وسلسلة تجارية منتشرة في مختلف المحافظات، وفقًا للمواقع الموضحة على البوابة الرسمية لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

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"أمان" تواصل التوزيع من خلال 1168 منفذًا متنوعًا

كما تواصل الوزارة طرح السلع من خلال منظومة "أمان" عبر 1168 منفذًا ثابتًا ومتحركًا وقوافل سيارات تجوب الميادين والشوارع الرئيسية، بهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم.

 

التزام إنساني ومسؤولية مجتمعية

 تأتي هذه الجهود في إطار استمرار مبادرات وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقًا من دورها المجتمعي والإنساني في تقديم الدعم والرعاية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، بما يعكس حرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

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