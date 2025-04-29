الثلاثاء 29 أبريل 2025
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حوادث

الداخلية تكشف حقيقة فيديو اقتحام منزل سيدة بالزقازيق

الداخلية تكشف حقيقة
الداخلية تكشف حقيقة فيديو اقتحام منزل سيدة بالزقازيق

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلاله سيدة ووالدة زوجها تدّعيان قيام قوة أمنية من مركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية باقتحام منزلهما والتعدي عليهما بالسب والضرب، فضلًا عن احتجاز إحداهن دون وجه حق، بدعوى مجاملة أحد الأشخاص ورفض تحرير محضر بالواقعة.

حقيقة فيديو اقتحام منزل سيدة بالزقازيق
حقيقة فيديو اقتحام منزل سيدة بالزقازيق

التحقيقات تكشف الحقيقة

بالفحص، تبين أن الواقعة تعود إلى بلاغ تقدم به مالك مكتب استيراد وتصدير – مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق – بتاريخ 11 يناير 2025، ضد السيدة الظاهرة في الفيديو وزوجها (سائق توك توك)، حيث يعملان لديه في المزارع والمحلات الخاصة به، واتهمهما بالاستيلاء على مبلغ مالي قدره مليون ونصف المليون جنيه، من خلال تحصيل إيرادات من العملاء وتوريد جزء منها والاحتفاظ بالباقي لأنفسهم.

فيديو اقتحام منزل سيدة بالزقازيق

 

وبناءً على قرار من النيابة العامة، تم ضبط الزوجين، واعترفا بارتكاب الواقعة، وتم الإفراج عن الزوجة بينما لا يزال الزوج محبوسًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

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وأكدت الوزارة أن ما ورد في الفيديو المتداول غير صحيح، وبسؤال السيدة ووالدة زوجها، أقرتا باختلاق الواقعة كذبًا للضغط على مالك المكتب والأجهزة الأمنية للإفراج عن الزوج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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