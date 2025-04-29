مشاجرة عنيفة بسبب خلاف على جمع زيوت المطاعم في الهرم، الأمن يكشف التفاصيل

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر مشاجرة حادة بين عدد من الأشخاص، مستخدمين أسلحة بيضاء، في أحد شوارع المحافظة.

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغ رسمي بشأن الواقعة، إلا أن التحريات المكثفة نجحت في تحديد أطراف المشاجرة، وهم أربعة أشخاص يقيمون جميعًا بدائرة قسم شرطة الأهرام، وتم ضبطهم.

وتبين أن طرفي المشاجرة يتكونان من: الطرف الأول: ميكانيكي وعاطل، كان بحوزة أحدهما سلاح أبيض، والطرف الثاني: عاطلان، كان بحوزة أحدهما أيضًا سلاح أبيض.

وكشفت التحقيقات أن الخلاف نشب بينهم بسبب أولوية جمع الزيوت المستهلكة من المطاعم، والتي يقومون ببيعها إلى مخزن غير مرخص بدائرة القسم.

وخلال استكمال الإجراءات، تم ضبط المسئول عن إدارة المخزن، وتبين أنه غير مرخص، وعُثر بداخله على نحو 3 أطنان من الزيوت المستعملة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

ود تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ عرض المتهمين على جهات التحقيق المختصة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.