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حوادث

مشاجرة عنيفة بسبب خلاف على جمع زيوت المطاعم في الهرم، الأمن يكشف التفاصيل

مشاجرة عنيفة بسبب
مشاجرة عنيفة بسبب خلاف على جمع زيوت المطاعم

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر مشاجرة حادة بين عدد من الأشخاص، مستخدمين أسلحة بيضاء، في أحد شوارع المحافظة.

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغ رسمي بشأن الواقعة، إلا أن التحريات المكثفة نجحت في تحديد أطراف المشاجرة، وهم أربعة أشخاص يقيمون جميعًا بدائرة قسم شرطة الأهرام، وتم ضبطهم.

وتبين أن طرفي المشاجرة يتكونان من: الطرف الأول: ميكانيكي وعاطل، كان بحوزة أحدهما سلاح أبيض، والطرف الثاني: عاطلان، كان بحوزة أحدهما أيضًا سلاح أبيض.

وكشفت التحقيقات أن الخلاف نشب بينهم بسبب أولوية جمع الزيوت المستهلكة من المطاعم، والتي يقومون ببيعها إلى مخزن غير مرخص بدائرة القسم.

وخلال استكمال الإجراءات، تم ضبط المسئول عن إدارة المخزن، وتبين أنه غير مرخص، وعُثر بداخله على نحو 3 أطنان من الزيوت المستعملة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

ود تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ عرض المتهمين على جهات التحقيق المختصة.

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