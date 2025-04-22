مع التحفظ علي أموالهم، تجديد حبس سارة خليفة وآخرين في الاتجار بالمخدرات

جدد قاضي المعارضات بالقاهرة الجديدة، حبس المنتجة الفنية سارة خليفة و٥ متهمين آخرين المتهمة بقضية الاتجار بالمواد المخدرة وتصنيعها داخل معامل بشقتي السلام ومدينة نصر، وذلك ١٥يوما علي ذمة استكمال التحقيقات.

وأمرت المحكمة بالتحفظ علي أموالهم طول فترة الحبس.

وأنكرت سارة خليفة أثناء التحقيقات علاقتها بالمتهمين، كما أنكرت صلتها بالمواد المخدرة، فيما نفت علاقتها بشقتي السلام ومدينة نصر اللتين وجدت بهما قوات الأمن معمل للمواد المخدرة تستخدم لتصنيعها.

تفاصيل القبض على المنتجة الفنية سارة خليفة

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على سارة خليفة داخل شقة سكنية راقية بمنطقة التجمع في القاهرة الجديدة، وذلك عقب ورود معلومات سرية إلى الجهات المعنية، تُفيد بتورطها في نشاط إجرامي متعلق بالاتجار في المواد المخدرة.

وجاءت عملية الضبط بعد جهود أمنية مكثفة، شملت تتبع تحركات المتهمة ومراقبة نشاطها لفترة من الوقت، حتى تأكدت السلطات من صحة المعلومات الواردة وأسفرت هذه المتابعة عن تنفيذ عملية ناجحة أفضت إلى القبض عليها والتحفظ على المضبوطات.

من جانبها تؤكد فيتو أن كل ما تنشره هو ما تضمنته الأوراق الرسمية من تحقيقات ومعلومات أولية فى القضية.. وأن ما تحمله الأوراق هى اتهامات مازالت قيد التحقيق ولم يصدر فيها حكم قضائي نهائي بات بعد.

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