تحقيقات موسعة في واقعة إقدام شاب على اغتصاب ابنة خالته بالهرم

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في واقعة إقدام شاب أجنبي على اغتصاب ابنة خالته داخل كافيه شهير للأجانب، بمنطقة الهرم.

تعرض فتاة للاغتصاب علي يد ابن خالتها



تلقى مدير المباحث الجنائية بالجيزة، اللواء هاني شعراوي، إخطارًا من رئيس قطاع الغرب، العميد عمرو حجازي، مفاده تلقي رئيس مباحث الهرم، المقدم مصطفى الدكر، بلاغا من سيدة وبصحبتها نجلتها، 24 سنة، تعاني من إعاقة ذهنية، بتضررها من نجل شقيقتها وعمره، 35 سنة، لقيامه باغتصاب ابنتها بعدما استدرجها بزعم التنزه برفقتها ولكنه توجه إلى مقهى يمتلك نسخة من مفاتيحه وتعدى عليها جنسيا بداخله.



القبض على المتهم بالجيزة



وتمكنت قوة أمنية بقيادة معاون المباحث، النقيب أحمد عبادة، من ضبطه واعترف بارتكاب الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، بإحالته للنيابة التي تولت التحقيق.

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