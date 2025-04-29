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حوادث

الأمن يكشف ملابسات مشاجرة بالأسلحة النارية في القابوطي ببورسعيد

الأمن يكشف ملابسات
الأمن يكشف ملابسات مشاجرة بالأسلحة النارية في القابوطي، فيتو

 كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عدد من الأشخاص بمنطقة القابوطي بمحافظة بورسعيد، تخللها إطلاق أعيرة نارية في الهواء، قبل فرار المتورطين باستخدام دراجتين ناريتين.

إصابة عاطل برش خرطوش

 بالفحص، تبين أنه بتاريخ 24 من الشهر الجاري، تلقى قسم شرطة الضواحي بمديرية أمن بورسعيد بلاغًا من أحد المستشفيات بوصول عاطل "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة القسم، مصابًا برش خرطوش في أنحاء متفرقة من جسده. 

وبسؤاله، اتهم خمسة عاطلين، لأربعة منهم معلومات جنائية، وجميعهم من محافظة بورسعيد، بالتعدي عليه بسبب خلافات مالية بينهم.

 

ضبط المتهمين والأسلحة المستخدمة

 عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وعُثر بحوزتهم على الأسلحة المستخدمة في الواقعة، وهي عبارة عن:
3 بنادق خرطوش، عدد من الطلقات لذات العيار، سلاح أبيض، دراجتين ناريتين استخدموهما في الهرب عقب ارتكاب الواقعة.

 

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 وبمواجهتهم، أقر المتهمون بارتكابهم الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهمون للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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أجهزة الأمن بوزارة الداخلية الأسلحة النارية مشاجرة بالأسلحة النارية منطقة القابوطي بمحافظة بورسعيد

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