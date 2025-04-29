أب متهم بالتعدي جنسيا على ابنته في الهرم: كنت تحت تأثير الحشيش وزوجتي السبب

أمرت نيابة الهرم بتوقيع الكشف الطبي على فتاة اتهمت والدها بالتعدي جنسيا عليها بدائرة قسم شرطة الهرم، لبيان هل تعرضت للاغتصاب من عدمه، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وبالقبض على المتهم اعترف أمام نيابة الهرم بأنه ارتكب الواقعة دون أن يشعر تحت تأثير تعاطيه مخدر الحشيش، مضيفا أن زوجته السبب لأنها كانت تحرمه من حقه الشرعي.

اغتصاب الابنة القاصر

البداية عندما تلقت مباحث قسم شرطة الهرم بلاغا من سيدة تبلغ من العمر 52 عامًا تتهم زوجها باغتصاب ابنتهما القاصر البالغة من العمر 17 عاما.



وأضافت المبلغة أنها لاحظت أمورا غريبة على ابنتها وسوء حالتها النفسية وبكائها المستمر، فسألتها: ماذا حدث؟! وكانت الطامة الكبرى عندما قالت لها ابنتها إن والدها اغتصبها أكثر من مرة في ظل عدم وجودها بالمنزل، وهددها بالقتل حال إبلاغ أحد بالأمر.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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