الإثنين 28 أبريل 2025
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خارج الحدود

الصليب الأحمر: تجدد الحرب في غزة أطلق شرارة جحيم جديد

الصليب الأحمر،فيتو
الصليب الأحمر،فيتو

 أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الإثنين، نقلا عن الصليب الصليب الأحمر، بأن تجدد الحرب في غزة أطلق شرارة جحيم جديد.

واستشهد 23 فلسطينيا في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة منذ فجر اليوم الإثنين.

 

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، أفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد 14 مواطنًا، بينهم أطفال، وأصيب آخرون،  في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة.  


وأفادت مصادر طبية، بأن 7 مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون، إثر استهداف الاحتلال مقهى الصفطاوي في شارع صلاح الدين قرب مدخل مخيمي النصيرات والبريج، وسط قطاع غزة.


والشهداء هم: أحمد السعافين، ومحمد ناهض الجدي، وهاشم هشام الصفطاوي، وسلامة الصفطاوي، وإبراهيم وشاح، ووديع زيادة.


وأضافت المصادر، أن 7 مواطنين استشهدوا، بينهم أطفال، وأصيب آخرون في قصف للاحتلال استهدف منزلًا لعائلة كوارع في جورة اللوت جنوب مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

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إسرائيل الحرب في غزة العدوان الاسرائيلي علي غزة خان يونس جنوب قطاع غزة

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