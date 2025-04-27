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خارج الحدود

إعلام حوثي: 6 غارات أمريكية على شمال ‎صنعاء

صنعاء، فيتو
صنعاء، فيتو

أفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين بشن الولايات المتحدة 6 غارات جوية على الجبل الأسود بمديرية حرف سفيان بمحافظة عمران شمالي ‎صنعاء.

ومساء اليوم، قالت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله (الحوثيين) إن الولايات المتحدة شنت غارتين على مديرية سفيان بمحافظة عمران في اليمن.

أمريكا تشن مئات الغارات على اليمن

ومنذ 15 مارس الماضي، شنت القوات الأمريكية مئات الغارات على اليمن.

وتأتي هذه الغارات بعد أوامر أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجيش بلاده بشن "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي قبل أن يهدد بـ"القضاء عليها تمامًا".

استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي

وتصاعدت وتيرة العمليات العسكرية بين الولايات المتحدة والحوثيين منذ منتصف شهر مارس الماضي، بعد إعلان الجماعة استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي، مساندة للفلسطينيين في غزة.

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