أخبار الفن اليوم: أحمد السبكي: فيلم الملحد ليس ضد الدين.. محمد الحلو يخضع لعملية تركيب دعامات بالقلب.. تفاصيل شخصية مصطفى غريب في مسلسل بريستيج

شهدت الساحة الفنية اليوم الأحد عدد من الأحداث الهامة وكان أهمها كالتالي:

أكد المنتج أحمد السبكي، أن وزارة الثقافة وجهة الرقابة على الأفلام هما المسؤولان عن مصير فيلم الملحد حتى الآن، متابعًا: "الكرة في ملعب الرقابة وأنا كلفت الفيلم وعايز أنزل به السوق وطلبوا مني ملحوظات قبل ذلك وعملتها ولحد دلوقتي مفيش حد بيصد ولا يرد عليا وطلبوا مني الانتظار".

خضع المطرب محمد الحلو لعملية تركيب دعامات بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، وذلك بعد تدهور حالته الصحية خلال الأيام الماضية.

وكشف مصدر مقرب من أسرة محمد الحلو أن حالته الصحية مستقرة حاليًا، بعد إجراء العملية، حيث يتواجد حاليًا بمنزله وسط رعاية من أفراد الأسرة، خاصة أن تلك الأزمة الصحية التي يوجهها قد تكررت خلال الفترة الماضية أكثر من مرة.

تحيي الفنانة أنغام حفلا غنائيا بدار الأوبرا بقيادة المايسترو هاني فرحات، يوم الجمعة، 16 مايو المقبل.



ومن المقرر أن تقدم أنغام خلال حفل دار الأوبرا، عددا من أغانيها الشهيرة والتي يتفاعل معها الجمهور، بالإضافة إلى اغاني من ألبومها الجديد.

تواصل الفنانة لطيفة تجهيز ألبومها الجديد، الذي من المفترض أن يطرح قريبا على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.



وانتهت لطيفة من تسجيل أغنية جديدة من أحدث ألبوماتها المقرر طرحه قريبا، وهي من تأليف الشاعر محمود عليمً.

تستعد النجمة أمال ماهر لطرح أحدث ألبوماتها الغنائية، والذي يأتي بعنوان حاجة غير، وذلك خلال أيام على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.



ويتضمن ألبوم آمال ماهر الجديد حاجة غير 10 أغاني متنوعة ما بين الدراما والرومانسي وتتعاون فيهم مع عدد من الشاعراء والملحنين والموزعين الموسيقين، ومنهم الموزع الموسيقي عمرو الخضري والشاعر محمود عليم.

ظهر مؤدي المهرجانات حمو بيكا خلال بث مباشر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وذلك للدفاع عن نفسه بعد اتهامه بالإساءة لمؤسسات الدولة، خلال تقديمه أغنية بإحدى الحفلات التي أحياها مؤخرًا.

يعد مسلسل بريستيج من أحدث المسلسلات التي تعرض حاليا، وهو مسلسل جريمة كوميدي ويجمع مجموعة من الفنانين المميزين في مقدمتهم الفنان الشاب مصطفى غريب الذي حقق نجاحا كبيرا في رمضان الماضي بشخصيته في مسلسل أشغال شقة جدا.

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