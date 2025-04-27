أحمد السبكي: فيلم الملحد ليس ضد الدين ومنع ظهوره خراب ديار

أكد المنتج أحمد السبكي، أن وزارة الثقافة وجهة الرقابة على الأفلام هما المسؤولان عن مصير فيلم الملحد حتى الآن، متابعًا: "الكرة في ملعب الرقابة وأنا كلفت الفيلم وعايز أنزل به السوق وطلبوا مني ملحوظات قبل ذلك وعملتها ولحد دلوقتي مفيش حد بيصد ولا يرد عليا وطلبوا مني الانتظار".

السبكي: مستعد لتغيير اسم فيلم الملحد

وأضاف أحمد السبكي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، المذاع عبر شاشة القاهرة والناس، أنه مستعد لتغيير اسم فيلم “الملحد” على الفور حال طلب ذلك، مؤكدا أن فيلم الملحد ليس ضد الدين بل مع الدين والفيلم دعوة جميلة جدا للدين.

السبكي: فيلم الملحد ليس ضد الدين

وتابع: "فيلم الملحد نظيف جدا وهو مع الدين وليس ضد الدين وكل القضايا المرفوعة ضد الفيلم اللي في المحاكم ليس لها أي أساس من الصحة والفيلم صرفت عليه فلوس كتير ولازم ينزل سينما عشان اعرف ابيعها للمنصات بعد كده واللي بيحصل على فيلم الملحد كده موت وخراب ديار".

وقررت محكمة القضاء الإداري، اليوم، إعادة جميع الدعاوى المتعلقة بفيلم "الملحد" إلى المرافعة بجلسة 8 يوليو المقبل، بدلًا من إصدار حكم نهائي، في ظل جدل واسع يحيط بمصير عرض الفيلم.

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