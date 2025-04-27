حمو بيكا يدافع عن نفسه بعد إحالته للتحقيق بتهمة الإساءة لمؤسسات الدولة

ظهر مؤدي المهرجانات حمو بيكا خلال بث مباشر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وذلك للدفاع عن نفسه بعد اتهامه بالإساءة لمؤسسات الدولة، خلال تقديمه أغنية بإحدى الحفلات التي أحياها مؤخرًا.

وقال حمو بيكا، في لايف عبر حسابه بموقع فيس بوك: بحب بلدي ولما بطلع برة بلدي بكون فخور أني رافع علم مصر، أنا راجل عمري ما أقدر أهين مؤسسات البلد، ولما حد بيتكلم كلام ميعجبنيش برد عليهم، لو أعرف أن الأغنية هتسيء لحد عمري ما هقدمها، دي أغنية مش بتاعتي لمطرب قديم معرفوش، لو أعرف إنها هتجيب لي الأذى عمري ما هقولها ولا أنطق بكلمة.

وأضاف بيكا: خلتوني بسيء لمؤسسات الدولة إزاي أغلط في بلدي؟، أنا راجل بحمل هوية مصرية، عملتوا مني حاجة كبيرة مش فاهمها، لساني يتقطع لو شتمت مؤسسات الدولة.

أزمة حمو بيكا

ودخل مؤدي المهرجانات، حمو بيكا، في نفق مظلم جديد، بعد إعلان إيقافه عن الغناء في الساعات الماضية، وذلك لاتهامه بتقديم أغنية اعتبرها الكثيرون مسيئة لمؤسسات الدولة.

في هذا السياق، كشف مصدر مسئول بنقابة المهن الموسيقية، التفاصيل الكاملة، للعقوبات المقرر توقيعها على “بيكا”، بعد خضوعه للتحقيق المقرر إجراؤه.

وقال المصدر لـ “فيتو”، إنه من الصعب أن يعود “بيكا” للغناء خلال الفترة المقبلة، وذلك لتوقيع الكثير من العقوبات، الذى لم يتم الإعلان عنها مؤخرًا، بعد خروجه من السجن.

وأضاف المصدر أن “بيكا"، مطالب بتقديم اعتذار رسمي، للإساءة الذى قدمها في أغانيه الأخيرة، مشيرًا إلى أنها لم تكن الأغنية الأولى التى كانت تحتوي على إساءات كثيرة.

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