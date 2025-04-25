آمال ماهر تشعل حفل دبي وتخطف القلوب بغنائها "مش همنعك” دون موسيقى (فيديو)

تألقت الفنانة آمال ماهر، مساء الخميس، في حفل الفني على مسرح دبي أوبرا، بحضور عدد من نجوم الفن والإعلام، من أبرزهم نيكول سابا وزوجها الفنان يوسف الخال، في ليلة طربية طغت عليها الأناقة والإحساس.

آمال ماهر تشعل حفل دبي

قدَّمت آمال ماهر مجموعة من أشهر أغانيها التي رددها الجمهور معها بحماسة، وسط تصفيق متواصل وهتافات الإعجاب مثل أغنية " في إيه بينك وبينها"، كما قدمت أغاني لفنانين كبار مثل وردة الجزائرية "أكدب عليك".

حضور فني لافت واحتفاء واسع عبر السوشيال ميديا

شهد الحفل حضور عدد من المشاهير الذين عبّروا عن إعجابهم به على مواقع التواصل، فقد نشرت نيكول سابا ويوسف الخال صورًا وفيديوهات من قلب الحدث، وأشادا بجو الحفل واحترافية آمال ماهر.

كما غنت آمال ماهر أغنية “مش همنعك” لايف بدون موسيقى، وسط تصفيق حاد من الجمهور.

انت ممكن تتخطى كل الأغاني إلا أغنية مش همنعك وإحساس آمال وهي بتغنيها لايف من غير موسيقى ✨🖤#آمال_ماهر_في_دبي #آمال_ماهر pic.twitter.com/lkxE1Lw649 — Ultras Amal Maher (@UltrasAmalMahe) April 24, 2025

آمال ماهر تحتفي بالفنانة نيكول سابا

حرصت النجمة نيكول سابا على الحضور في كواليس حفل النجمة المصرية آمال ماهر بأوبرا دبي بالإمارات العربية المتحدة قبل دقائق من صعود آمال ماهر لخشبة المسرح لتحيي الحفل الجماهيري الضخم بعد أن نفدت تذاكره تمامًا قبل أيام من الحفل.

وفي لفتة مميزة حيت النجمة آمال ماهر النجمة نيكول سابا أثناء وجودها لحضور الحفل، وسط تصفيق حار من الجمهور الذي حرص على الالتفاف حول نيكول بعد انتهاء الحفل لالتقاط الصور التذكارية، معبرين عن إعجابهم الشديد بدورها في مسلسل وتقابل حبيب.

وعبرت النجمة آمال ماهر عن إعجابها بدور رقية العسكري الذي قدمته نيكول سابا في مسلسل «وتقابل حبيب» خلال الموسم الدرامي الرمضاني الماضي مع النجمة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي وعدد كبير من النجوم.

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