محمد الحلو يخضع لعملية تركيب دعامات بالقلب

خضع المطرب محمد الحلو لعملية تركيب دعامات بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، وذلك بعد تدهور حالته الصحية خلال الأيام الماضية.

وكشف مصدر مقرب من أسرة محمد الحلو أن حالته الصحية مستقرة حاليًا، بعد إجراء العملية، حيث يتواجد حاليًا بمنزله وسط رعاية من أفراد الأسرة، خاصة أن تلك الأزمة الصحية التي يوجهها قد تكررت خلال الفترة الماضية أكثر من مرة.

أزمة الحلو وعلي الحجار

يذكر أن الفنان محمد الحلو قد اعتذر منذ أكثر من عام، عن المشاركة في حفل صديقه المطرب علي الحجار، الذي أقيم بدار الأوبرا المصرية، والذي كان يحمل اسم “100 سنة غنا”.

وكان سبب الاعتذار هو خلاف وقع بين الحلو ومايسترو الحفل، حيث تبادل الإثنين الاتهامات، التي نتج عنها اعتذار المطرب الكبير عن المشاركة في الحفل، بالرغم من الصداقة القوية التي تربطه بالفنان علي الحجار، الذي تفهم الموقف بعدها.

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