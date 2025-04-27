تفاصيل شخصية مصطفى غريب في مسلسل بريستيج

يعد مسلسل بريستيج من أحدث المسلسلات التي تعرض حاليا، وهو مسلسل جريمة كوميدي ويجمع مجموعة من الفنانين المميزين في مقدمتهم الفنان الشاب مصطفى غريب الذي حقق نجاحا كبيرا في رمضان الماضي بشخصيته في مسلسل أشغال شقة جدا.

ويقدم الفنان مصطفى غريب في مسلسل بريستيج شخصية محامي شاب يدعى إبراهيم، يبدو في الظاهر واثقًا، لكنه في الواقع يعاني من أزمات مالية صعبة، رغم ظهوره الإعلامي المتكرر الذي يوحي بصورة مهنية براقة، حيث يعيش هذا المحامي حياة متواضعة نسبيًا.

ويتردد إبراهيم باستمرار على مقهى بريستيج، الذي يجتمع فيه عدد من الشخصيات المتنوعة، من بينها شخصية (تامر الجمال)، الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد داود، وتبرز خلافات واضحة ومعلنة بين إبراهيم وتامر.

وأثناء وجود إبراهيم وتامر في المقهى مع مجموعة من الشخصيات الأخرى إحدى الليالي، تضرب عاصفة شديدة المدينة وتجبر الجميع على الاحتماء داخله.

وفي تلك الليلة، ومع انقطاع الكهرباء وعودتها، تقع جريمة قتل تامر الجمال داخل المطعم، ومع تصاعد التحقيقات من قبل المتواجدين في المكان، يصبح المحامي الذي يجسد شخصيته مصطفى غريب أحد أبرز المتهمين، نظرًا إلى تاريخ خلافاته مع الضحية، وذلك وسط أجواء مشوقة تجمع بين الكوميديا السوداء والغموض.

جريمتا قتل في أول حلقتين من مسلسل بريستيج

وشهدت أولى حلقات العمل جريمتي قتل، ففي أحداث الحلقة الأولى من المسلسل وقعت جريمة قتل تامر الجمال الذي جسد شخصيته الفنان (أحمد داود) وهو أحد أبرز ضيوف الشرف في هذا العمل، أما الحلقة الثانية من المسلسل فشهدت قتل بسام رجب.

قصة مسلسل بريستيج

تدور قصة المسلسل حول عاصفة شديدة تضرب شوارع القاهرة، مما يجبر 12 شخصًا من خلفيات اجتماعية مختلفة على اللجوء إلى مقهى وسط البلد.

بعد انقطاع الكهرباء وعودتها، يكتشف الجميع جريمة قتل غامضة، وتتصاعد الأحداث وسط أجواء من التوتر والكوميديا السوداء حيث يحاول الجميع كشف القاتل، ويتألف المسلسل من ثماني حلقات مشوقة.

أبطال مسلسل بريستيج

مسلسل بريستيج من بطولة محمد عبد الرحمن، ومصطفى غريب، سامي مغاوري، دينا، راندا عوض، بسام رجب، آلاء سنان، وعمر شريف. العمل من تأليف إنجي أبو السعود وإخراج عمرو سلامة.

تفاصيل مسلسل بريستيج

وانطلقت حملة المسلسل التسويقية في أواخر موسم رمضان ببداية قوية ومشوقة عبر حملة مطلوب للعدالة التي أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي والتي انتشرت فيها صور أبطال المسلسل كمطلوبين للعدالة في شوارع القاهرة وكانت من ضمن الحملة الترويجية للمسلسل، أعقبها الإعلان التشويقي للمسلسل الذي كشف عن أبطال المسلسل محمد عبد الرحمن ومصطفى غريب، وبالاشتراك مع عدد كبير من النجوم منهم: مغني الراب زياد ظاظا وصانع المحتوى محمد عبد العاطي، راندا عوض، دينا، سامي مغاوري، بسام رجب، آلاء سنان، أمينة البنا، معاذ نبيل، وعمر الشريف.

‎ويحمل مسلسل "بريستيج" توقيع المخرج عمرو سلامة الذي يقدم تيمة المكان الواحد في هذا المسلسل للمرة الأولى.

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