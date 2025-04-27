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ثقافة وفنون

أنغام تحيي حفلا غنائيا في دار الأوبرا في هذا الموعد

انغام، فيتو
انغام، فيتو

تحيي الفنانة أنغام حفلا غنائيا بدار الأوبرا بقيادة المايسترو هاني فرحات، يوم الجمعة، 16 مايو المقبل. 

حفل أنغام في دار الأوبرا 

ومن المقرر أن تقدم أنغام خلال حفل دار الأوبرا، عددا من أغانيها الشهيرة والتي يتفاعل معها الجمهور، بالإضافة إلى اغاني من ألبومها الجديد.

 

حفل انغام فى جدة

وكانت النجمة أنغام أحيت حفلًا استثنائيًا في مدينة جدة ضمن فعاليات “حفلات موسم جدة”.

وأبهرت أنغام جمهورها بتقديم أكثر من 30 أغنية من أرشيفها الغنائي الغني، وسط تفاعل كبير من الحضور الذين لم يتوقفوا عن الغناء معها طوال الحفل.

وتألق المسرح بإطلالة جديدة، وتصميم مبهر يعكس روح التجديد والإبداع الذي يميز موسم جدة هذا العام، فيما شهدت التذاكر إقبالًا واسعًا حيث نفدت فور طرحها.

وفي لفتة وفاء، توجهت أنغام بالشكر لتقويم جدة على الدعم والتنظيم المميز، مؤكدة سعادتها دائما بالوقوف أمام جمهور جدة المحب للفن.

 

ولم يقتصر التفاعل الجماهيري على أجواء الحفل فقط، بل تصدّر اسم أنغام الترند في ثلاث دول عربية هي السعودية، مصر، والكويت، في تأكيد جديد على جماهيريتها الواسعة وتقدير الجمهور.


وبقيادة المايسترو هاني فرحات اختتم الحفل بمشهد عاطفي على صولو اغنية “ياريتك فهمني” وسط تفاعل من جميع الحضور

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حفل أنغام في دار الأوبرا أنغام الفنانة أنغام
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