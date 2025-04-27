الأحد 27 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

لطيفة في الاستديو لتسجيل أغنية من ألبومها الجديد بتوقيع محمود عليمً

لطيفة التونسية، فيتو
لطيفة التونسية، فيتو

تواصل الفنانة لطيفة تجهيز ألبومها الجديد، الذي من المفترض أن يطرح قريبا على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب. 

ألبوم لطيفة الجديد

 

وانتهت لطيفة من تسجيل أغنية جديدة من أحدث ألبوماتها المقرر طرحه قريبا، وهي من تأليف الشاعر محمود عليمً.

ألبوم لطيفة مفيش ممنوع

 

وطرحت لطيفة في وقت سابق ألبوم "مفيش ممنوع" الذي ضم 10 أغان، صورتها جميعا بطريقة الفيديو كليب.

وتعاونت لطيفة في الألبوم مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين، كما تعاونت مع كبار المخرجين في تصوير الكليبات، ومنهم وليد ناصيف الذي صور لها 6 كليبات بالذكاء الاصطناعي Ai، وأغنيتين مع شريف ترحيني، وأغنيتين مع جميل جميل المغازي

أغنية ونحبك

وكانت لطيفة طرحت في شهر فبراير الماضي، أغنية ونحبك على موقع يوتيوب وهي من كلمات ياسين حمزاوي ومن ألحان أمين القلسي وتوزيع فارس لطيف

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الفنانة لطيفة ألبوم ألبوم لطيفة الجديدة
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