لطيفة في الاستديو لتسجيل أغنية من ألبومها الجديد بتوقيع محمود عليمً

تواصل الفنانة لطيفة تجهيز ألبومها الجديد، الذي من المفترض أن يطرح قريبا على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

ألبوم لطيفة الجديد

وانتهت لطيفة من تسجيل أغنية جديدة من أحدث ألبوماتها المقرر طرحه قريبا، وهي من تأليف الشاعر محمود عليمً.

ألبوم لطيفة مفيش ممنوع

وطرحت لطيفة في وقت سابق ألبوم "مفيش ممنوع" الذي ضم 10 أغان، صورتها جميعا بطريقة الفيديو كليب.

وتعاونت لطيفة في الألبوم مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين، كما تعاونت مع كبار المخرجين في تصوير الكليبات، ومنهم وليد ناصيف الذي صور لها 6 كليبات بالذكاء الاصطناعي Ai، وأغنيتين مع شريف ترحيني، وأغنيتين مع جميل جميل المغازي

أغنية ونحبك

وكانت لطيفة طرحت في شهر فبراير الماضي، أغنية ونحبك على موقع يوتيوب وهي من كلمات ياسين حمزاوي ومن ألحان أمين القلسي وتوزيع فارس لطيف

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.