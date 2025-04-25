الجمعة 25 أبريل 2025
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خارج الحدود

إيران توافق على بناء محطة نووية جديدة بتمويل روسي

ايران
ايران

 قال وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد، خلال زيارة إلى موسكو، اليوم الجمعة، إن بلاده وافقت على بناء محطة طاقة نووية جديدة، بتمويل من خط ائتمان من موسكو.

وعززت روسيا علاقاتها مع إيران منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، ووقعت معاهدة شراكة استراتيجية مع طهران في يناير، ويخضع البلدان لعقوبات غربية.

وفي حديثه للتلفزيون الرسمي في وقت سابق، قال الوزير الإيراني إن طهران ستوقع اتفاقية بقيمة 4 مليارات دولار مع شركات روسية لتطوير 7 حقول نفط إيرانية.

 

ولدى روسيا تاريخ طويل من التعاون مع طهران، وساعدت في بناء مفاعل نووي في بوشهر بجنوب إيران، وكان الأول بالبلاد.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان في يناير، في الكرملين، إن روسيا قد تزود ​​إيران في نهاية المطاف بما يصل إلى 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا، على أن تبدأ الإمدادات بكميات أقل تصل إلى ملياري متر مكعب.

وتعادل كمية 55 مليار متر مكعب تلك التي كانت تنقلها أنابيب نورد ستريم 1 الممتدة تحت سطح البحر إلى أوروبا، والتي لحقت بها أضرار جراء انفجارات وقعت عام 2022 وتوقَف التصدير عبرها منذ ذلك الحين. 

 

ووقعت شركة الغاز الروسية العملاقة غازبروم مذكرة تفاهم في يونيو الماضي، مع الشركة الوطنية الإيرانية للغاز لتزويد إيران بالغاز الروسي عبر خط أنابيب. ولم يتم الكشف بعد عن المسارات المحتملة للخط.

 

وقال باك نجاد، خلال انعقاد اللجنة الحكومية الروسية الإيرانية المشتركة في موسكو، إن إيران ستنفذ الاتفاقيات مع غازبروم بما في ذلك إنشاء مركز إقليمي لتوزيع الغاز. ويناقش البلدان منذ فترة طويلة إنشاء مثل هذا المركز في إيران، بمشاركة محتملة من قطر وتركمانستان.

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إيران تمويل روسي محطة نووية موسكو وزير النفط الإيراني
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