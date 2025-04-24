الخميس 24 أبريل 2025
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خارج الحدود

إعلام عبري: إسرائيل تكثف قصف شمال غزة لإجلاء جنودها المصابين

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن سلاح الجو الإسرائيلي يكثف قصفه على شمال قطاع غزة في محاولة لإجلاء الجنود المصابين.

وأكدت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، مقتل جندي على الأقل في جيش الاحتلال  وإصابة ما لا يقل عن 7 من الجنود بقصف صاروخي استهدفهم في غزة.

ضربة موجعة لجيش الاحتلال في غزة

أعلنت وسائل إعلام اسرائيلية عن وقوع حدث أمني خطير في قطاع غزة وسماع دوي انفجارات كبيرة ومتتالية.

إطلاق صاروخ مضاد للدروع وعملية قنص شمالي قطاع غزة

وأوضحت أن الحدث الصعب في قطاع غزة يتعلق بلواء المدفعية والفرقة 36.

وأفاد الإعلام الإسرائيلى بوجود قتيل وعدد من الجرحى في صفوف جيش الإحتلال جراء عملية إطلاق صاروخ مضاد للدروع وعملية قنص شمالي قطاع غزة.

نقل مصابين من قطاع غزة 

وأشار إلى أن مروحيات عسكرية بدأت بنقل مصابين من قطاع غزة عقب الإبلاغ عن  حادث خطير.

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