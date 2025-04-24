إعلام عبري يكشف حصيلة ضحايا عملية الهجوم على جنود الاحتلال بغزة

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بمقتل جندي بجيش الاحتلال على الأقل وإصابة ما لا يقل عن 7 من الجنود بقصف صاروخي استهدفهم في غزة.

ضربة موجعة لجيش الاحتلال في غزة

أعلنت وسائل إعلام اسرائيلية عن وقوع حدث أمني خطير في قطاع غزة وسماع دوي انفجارات كبيرة ومتتالية.

إطلاق صاروخ مضاد للدروع وعملية قنص شمالي قطاع غزة

وأوضحت أن الحدث الصعب في قطاع غزة يتعلق بلواء المدفعية والفرقة 36.

وأفاد الإعلام الإسرائيلى بوجود قتيل وعدد من الجرحى في صفوف جيش الإحتلال جراء عملية إطلاق صاروخ مضاد للدروع وعملية قنص شمالي قطاع غزة.

نقل مصابين من قطاع غزة

وأشار إلى أن مروحيات عسكرية بدأت بنقل مصابين من قطاع غزة عقب الإبلاغ عن حادث خطير.

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