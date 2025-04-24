الخميس 24 أبريل 2025
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خارج الحدود

استشهاد 20 فلسطينيًّا في غارات الاحتلال منذ فجر اليوم

غارات الاحتلال
غارات الاحتلال

أفادت مصادر طبية فلسطينية بإستشهاد 20 شخصًا في غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم 13 منهم بمدينة غزة وشمال القطاع.

غارات جوية ومدفعية عنيفة

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ ساعات فجر اليوم الخميس، سلسلة غارات جوية ومدفعية عنيفة على مناطق متفرقة من قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات من المدنيين، بينهم الصحفي الفلسطيني سعيد أمين أبو حسنين وزوجته وابنته، وفقًا لما أكدته مصادر صحفية فلسطينية.  

واستهدفت إحدى الغارات مدينة دير البلح وسط القطاع، حيث أكدت مصادر طبية استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين بجراح وصفت بعضها بالخطيرة.  

هجوم عنيف على خان يونس

كما شهدت مدينة خان يونس جنوب القطاع هجومًا عنيفًا على المنازل السكنية، راح ضحيته ثلاثة فلسطينيين بينهم طفلان، بينما أصيب آخرون بجروح متفاوتة الخطورة.  

الطائرات الحربية قصفت منزلًا في منطقة المعسكر الغربي بخان يونس

وبحسب المصادر المحلية، فقد تركزت الغارات في عدد من المواقع المدنية، حيث قصفت الطائرات الحربية منزلًا في منطقة المعسكر الغربي بخان يونس، ومنزلين آخرين أحدهما في الشارع الثالث بحي الشيخ رضوان شمال غرب غزة، والآخر قرب مسجد النور على طريق رفح الغربية.  

كما استُهدفت عدة منازل في منطقة قيزان النجار جنوب خان يونس. 

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