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خارج الحدود

وزارة الصحة بغزة: 37 مستشفى في القطاع خرجت عن الخدمة

مستشفيات غزة، فيتو
مستشفيات غزة، فيتو

قالت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، إن 37 مستشفى في قطاع غزة خرجت عن الخدمة.

 

23 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم

وأفادت مصادر طبية في غزة، اليوم الخميس، باستشهاد 23 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم 16 منهم بمدينة غزة وشمالي القطاع.

 

الوضع الصحي في غزة شبه منهار

أعلنت منظمة أطباء بلا حدود، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، أن آلاف الأطفال في غزة يعانون من سوء التغذية بسبب نقص الإمدادات الغذائية.

 

50 ألف مريض وجريح في غزة يحتاجون إلى عمليات جراحية 

وقالت منظمة أطباء بلا حدود في بيانها: إن 50 ألف مريض وجرح في غزة يحتاجون إلى عمليات جراحية سريعة والوضع الصحي في قطاع غزة شبه منهار بسبب الحصار.

وفي السياق ذاته قال مدير الإغاثة الطبية في غزة، يوم الإثنين الماضي: إن الجرحى يموتون ببطء نظرا لانعدام المستلزمات الطبية.

وأوضح أن الاحتلال دمر المستشفيات والمدارس والجامعات وكل أشكال الحياة بالقطاع.

وأشار إلى أن كثيرا من الأدوية نفدت بالكامل بسبب استمرار الحصار على القطاع.

ومن جانبه أعلن مدير عام الصيدلة في وزارة الصحة بغزة منير البرش عن نفاد أكثر من 37% من قائمة الأدوية الأساسية وأكثر من 59% من المستهلكات الطبية من القطاع.

وحذر البرش في تصريحات صحفية لوسائل إعلام فلسطينية من فقدان عدد كبير من المرضى بسبب النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأكد على خطورة الوضع الصحي المتدهور، مناشدا المنظمات الإنسانية بضرورة التدخل العاجل لإنقاذ حياة المرضى في ظل العجز الحاد الذي يواجهه القطاع الصحي.

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قطاع غزة وزارة الصحة بغزة الاحتلال المنظمات الإنسانية فلسطين

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