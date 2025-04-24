بعد حذف تعزيتها، إسرائيل تخفض مستوى تمثيلها في جنازة البابا فرنسيس

تستعد معظم دول العالم لإرسال من يمثلها في جنازة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان الراحل، السبت المقبل، سواء رؤساء أو كبار المسؤولين، في حين قررت إسرائيل أن يمثلها سفيرها لدى الفاتيكان فقط.

الموقف الإسرائيلي من البابا فرنسيس

وقال دبلوماسيون إن قرار التمثيل عند أدنى مستوى يُعد دلالة على الموقف الإسرائيلي من البابا فرنسيس، والذي أعلن صراحة معارضته للحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

ويأتي ذلك في أعقاب قرار الحكومة الإسرائيلية حذف منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، قدمت فيه التعازي في وفاة البابا.

وبعد وقت قصير من إعلان وفاة البابا فرنسيس، الاثنين الماضي، نشر حساب إسرائيل الرسمي على منصة "إكس" رسالة جاء فيها: "ارقد في سلام أيها البابا فرنسيس، لتكن ذكراه مباركة".

إعادة نشر رسالة تعزية للمسيحيين في الأرض المقدسة وفي أنحاء العالم،

وجرى حذف المنشور لاحقًا دون تفسير، ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن مسؤولين في وزارة الخارجية قولهم إنه نُشر "عن طريق الخطأ"، معتبرين أن البابا أدلى "بتصريحات ضد إسرائيل".

وكانت إسرائيل، قد أرسلت وفدًا رئاسيًا لحضور جنازة البابا يوحنا بولس الثاني، آخر بابا تُوفي وهو في منصبه، عام 2005.

وقالت السفارة الإسرائيلية لدى الفاتيكان، الأربعاء، إن يارون سايدمان، سفيرها الذي يشغل المنصب منذ سبتمبر، سيمثلها في جنازة البابا فرنسيس.

وقلصت السفارة الإسرائيلية لدى الفاتيكان رد فعلها على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة البابا، إلى حد مجرد إعادة نشر رسالة تعزية للمسيحيين في الأرض المقدسة وفي أنحاء العالم، وجّهها الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، الذي وصف البابا فرنسيس بأنه "رجل ذو إيمان عميق وتعاطف لا حدود له".

ولم يُعلّق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يقود ائتلافًا يمينيًا متطرفًا من الأحزاب الدينية والقومية، على وفاة البابا.

حرب غزة إبادة جماعية للشعب الفلسطيني

وفي نوفمبر الماضي، اقترح البابا فرنسيس أن يدرس المجتمع الدولي ما إذا كانت الحرب الإسرائيلية على غزة تشكل إبادة جماعية للشعب الفلسطيني، في أحد أكثر انتقاداته صراحة لحرب إسرائيل على غزة.

ووصف البابا في يناير الوضع الإنساني في غزة بـ"المخزي"، كما كان يتحدث عبر الهاتف مع الطائفة المسيحية الصغيرة في غزة أثناء الحرب.

وفي العام الماضي، وصف أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين رد إسرائيل على هجوم "حماس" بأنه "غير متناسب"، فيما أصدرت السفارة الإسرائيلية بيانًا وصفت فيه تصريحاته بأنها "مستهجنة".

وحرص فرنسيس خلال فترة الباباوية، التي استمرت 12 عامًا، على انتهاج الحياد في الصراعات، كما ندد بنمو الجماعات المعادية للسامية، وفق "رويترز".

وتحسنت العلاقات بين الكنيسة الكاثوليكية واليهود في العقود القليلة الماضية، بعد عداء استمر قرونًا.

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