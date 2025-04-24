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حوادث

حبس صاحب مكتب "كاستنج" غير مرخص بالجيزة لتصوير فيديوهات دون إجازة رقابية

ضبط صاحب مكتب كاستنج،
ضبط صاحب مكتب "كاستنج"، فيتو

أمرت النيابة العامة بحبس صاحب مكتب "كاستنج" غير مرخص بالجيزة لتصوير فيديوهات دون إجازة رقابية، 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيًّا. 

كانت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة  تمكنت من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإنشاء وإدارة مكتب "كاستنج" بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة الدقي بمحافظة الجيزة، في مخالفة واضحة للقوانين المنظمة للعمل الإعلامي والرقابي.

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مكتب "كاستنج" غير مرخص بالجيزة لتصوير فيديوهات 

ووفق المعلومات والتحريات، فقد استغل المتهم المكتب في استقطاب الشباب والفتيات وتصوير مقاطع فيديو دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات الرقابية المختصة، مستخدمًا معدات تصوير محملة بمصنفات سمعية وبصرية غير مرخصة.

وبعد تقنين الإجراءات، جرى مداهمة  المكتب بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث تم ضبط مالك المكتب. وأسفرت عملية التفتيش عن العثور على إستوديو تصوير يحتوي على كاميرا ديجيتال معدة للتصوير السينمائي، مزودة بوحدة تخزين خارجية تحوي عددًا من الفيديوهات الخاصة براغبي التمثيل.

وبمواجهته، أقر المتهم بارتكاب الواقعة بغرض تحقيق الربح المادي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقه، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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