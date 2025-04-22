الأربعاء 23 أبريل 2025
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خارج الحدود

حكومة الاحتلال تحذف التعزية فى بابا الفاتيكان: "بينتقدنا واتنشرت بالخطأ"

بابا الفاتيكان، فيتو
بابا الفاتيكان، فيتو

حذفت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، منشورًا لها على منصة "إكس" كانت فيه تعزية في وفاة بابا الفاتيكان فرانسيس، بدون توضيح الأسباب.

الحكومة الإسرائيلية تحذف التعزية فى بابا الفاتيكان

وحسب وسائل إعلام عبرية، أن أسباب حذف الحكومة الإسرائيلية التعزية فى بابا الفاتيكان، مرتبطة بانتقاد الراحل فرانسيس للعدوان على قطاع غزة.

وجاء في منشور على حساب إسرائيل الرسمي على منصة "إكس"، أمس الاثنين: "ارقد في سلام أيها البابا فرنسيس، لتكن ذكراه مباركة"، بالإضافة إلى صورة له في القدس.

من جهتها نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، عن مسؤولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية زعمهم، أن البابا أدلى "بتصريحات ضد إسرائيل"، وان المنشور وضع على منصة التواصل الاجتماعي بالخطأ.

مواقف بابا الفاتيكان من العدوان على غزة

وكان بابا الفاتيكان، الذي توفي الاثنين عن عمر ناهز 88 عامًا، طالب في نوفمبر الماضي، أن يدرس المجتمع الدولي ما إذا كانت الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة تشكل إبادة جماعية للشعب الفلسطيني، في أحد أكثر انتقاداته صراحة لتصرفات إسرائيل في حرب غزة.

ووصف بابا الفاتيكان في يناير الوضع الإنساني في غزة "بالمخزي"، كما كان يتحدث عبر الهاتف مع الطائفة المسيحية الصغيرة في غزة أثناء الحرب.

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