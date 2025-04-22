كتبها في 2022، الفاتيكان ينشر نص وصية البابا فرنسيس

نشر الفاتيكان نص الوثيقة التي حررها خورخي ماريو برجوليو في بيت القديسة مارتا، بتاريخ ٢٩ يونيو ٢٠٢٢.

أين يدفن البابا فرنسيس ؟

وقال البابا فرنسيس فى الوثيقة "أطلب أن يُهيأ قبري في اللحد الواقع في الجناح الجانبي بين كابلة العذراء مريم "Salus Popoli Romani" والـ "Cappella Sforza" في بازيليك القديسة مريم الكبرى. يجب أن يكون القبر في الأرض، بسيطًا، بدون زينة خاصة، ولا يكتب عليه سوى: فرنسيس".

وجاء نص الوصية كالتالي:

"باسم الثالوث الأقدس، آمين.

وإذ أشعر بأن شمس حياتي الأرضية تميل إلى المغيب، وبثقة حية في الحياة الأبدية، أرغب في التعبير عن إرادتي فيما يخص فقط مكان دفني.

لقد أوكلت دائمًا حياتي وخدمتي الكهنوتية والأسقفية إلى أم ربنا، مريم الكلية القداسة. ولذلك، أطلب أن ترقد رفاتي، بانتظار يوم القيامة، في البازيليك البابوية للقديسة مريم الكبرى".

دفن بابا الفاتيكان فى لحد ويكون القبر فى الأرض

وأرغب أن تُختتم رحلتي الأرضية الأخيرة في هذا المزار المريمي العريق، حيث اعتدت أن أذهب للصلاة في بداية كل زيارة رسولية ونهايتها، لأوكل بثقة نواياي إلى الأم الطاهرة، وأشكرها على رعايتها الوالدية والوديعة.

أطلب أن يُهيأ قبري في اللُّحد الواقع في الجناح الجانبي بين كابلة العذراء مريم "Salus Popoli Romani" والـ "Cappella Sforza" في البازيليك البابوية المذكورة، كما هو موضح في الملحق المرفق. يجب أن يكون القبر في الأرض، بسيطًا، بدون زخرفة خاصة، ولا يُكتب عليه سوى: فرنسيس.

أوصى المونسنيور رولانداس ماكريكاس بتنفيذ التعليمات اللازمة

أما نفقات إعداد القبر، فستُغطّى من تبرع المحسن الذي خصصته لهذا الغرض، والذي يجب تحويله إلى بازيليك القديسة مريم الكبرى، وقد أوصيت المونسنيور رولانداس ماكريكاس، بتنفيذ التعليمات اللازمة.

أسأل الرب أن يجزي خيرًا كل من أحبني وسيواصل الصلاة من أجلي. أما الألم الذي رافقني في المرحلة الأخيرة من حياتي، فقد قدّمته للرب من أجل السلام في العالم، والأخوّة بين الشعوب".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.