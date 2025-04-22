عمرو أديب: بابا الفاتيكان كان رافض يسكن في شقة فخمة وكان يطمئن على أحوال الناس بغزة

نعى الإعلامي عمرو أديب البابا فرانسيس بابا الفاتيكان الذي توفي بالأمس عن عمر ناهز الـ 88 عاما.

وكتب عمرو أديب في تدوينة له عبر حسابه على منصة إكس: البابا اللي مات ده كان بيعمل حاجة عظيمة كل يوم في السنة ونص اللي فاتت.. بيكلم كنيسة غزة يطمن على أحوال الناس ويعرف عندهم أكل وشرب والحالة الصحية وأخبار المكان كله.

أضاف: كان رافض يسكن في شقة ضخمة وطلب ينزل جنب المصلى بتاعه.. كان بابا الفقراء والمساكين، وعلى فكره كمان كان بيحب مصر جدا.

البابا فرانسيس توفي بسبب سكتة دماغية

وأعلن الفاتيكان في بيان له أن البابا فرانسيس توفي بسبب سكتة دماغية وقصور القلب عن عمر يناهز 88 عاما.

ومن المقرر أن يحضر الجنازة زعماء من مختلف أنحاء العالم قبل انعقاد المجمع الشهر المقبل لانتخاب رئيس جديد للكنيسة الكاثوليكية الرومانية.

فترة حكم البابا فرانسيس دافع فيها عن الفقراء والمهمشين

وقال الفاتيكان: إن البابا فرانسيس (88 عاما) توفي بشكل غير متوقع يوم الاثنين بعد إصابته بسكتة دماغية وسكتة قلبية، منهيا بذلك فترة حكم دافع فيها عن الفقراء والمهمشين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.