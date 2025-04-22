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ثقافة وفنون

عمرو أديب: بابا الفاتيكان كان رافض يسكن في شقة فخمة وكان يطمئن على أحوال الناس بغزة

عمرو أديب، فيتو
عمرو أديب، فيتو

نعى الإعلامي عمرو أديب البابا فرانسيس بابا الفاتيكان الذي توفي بالأمس عن عمر ناهز الـ 88 عاما.

وكتب عمرو أديب في تدوينة له عبر حسابه على منصة إكس: البابا اللي مات ده كان بيعمل حاجة عظيمة كل يوم في السنة ونص اللي فاتت.. بيكلم كنيسة غزة يطمن على أحوال الناس ويعرف عندهم أكل وشرب والحالة الصحية وأخبار المكان كله.

أضاف: كان رافض يسكن في شقة ضخمة وطلب ينزل جنب المصلى بتاعه.. كان بابا الفقراء والمساكين، وعلى فكره كمان كان بيحب مصر جدا.

 

البابا فرانسيس توفي بسبب سكتة دماغية

وأعلن الفاتيكان في بيان له أن البابا فرانسيس توفي بسبب سكتة دماغية وقصور القلب عن عمر يناهز 88 عاما.

ومن المقرر أن يحضر الجنازة زعماء من مختلف أنحاء العالم قبل انعقاد المجمع الشهر المقبل لانتخاب رئيس جديد للكنيسة الكاثوليكية الرومانية.

 

 فترة حكم البابا فرانسيس دافع فيها عن الفقراء والمهمشين

وقال الفاتيكان: إن البابا فرانسيس (88 عاما) توفي بشكل غير متوقع يوم الاثنين بعد إصابته بسكتة دماغية وسكتة قلبية، منهيا بذلك فترة حكم دافع فيها عن الفقراء والمهمشين.

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