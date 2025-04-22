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الفاتيكان يعلن موعد جنازة البابا فرنسيس

بابا الفاتيكان فى
بابا الفاتيكان فى نعشه، فيتو

 انتهى اجتماع الكرادلة في الفاتيكان قبل قليل، والذي عقد لبحث خططهم بشأن موعد جنازة البابا فرانسيس الراحل.

موعد جنازة بابا الفاتيكان

وأكد الكرادلة أن الجنازة ستقام يوم السبت 27 أبريل، في الساعة التاسعة صباحًا (بتوقيت المملكة المتحدة).

وسيبدأ بذلك أيضًا اليوم الأول من تسعة أيام من الحداد.

البابا فرانسيس توفي بسبب سكتة دماغية

وأعلن الفاتيكان في بيان له أن البابا فرانسيس توفي بسبب سكتة دماغية وقصور القلب عن عمر يناهز 88 عاما.

ومن المقرر أن يحضر الجنازة زعماء من مختلف أنحاء العالم قبل انعقاد المجمع الشهر المقبل لانتخاب رئيس جديد للكنيسة الكاثوليكية الرومانية.

 فترة حكم البابا فرانسيس دافع فيها عن الفقراء والمهمشين.

وقال الفاتيكان إن البابا فرانسيس (88 عاما) توفي بشكل غير متوقع يوم الاثنين بعد إصابته بسكتة دماغية وسكتة قلبية، منهيا بذلك فترة حكم دافع فيها عن الفقراء والمهمشين.

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