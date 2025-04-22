تطبيق التوقيت الصيفي الجمعة المقبل.. تقديم الساعة 60 دقيقة.. تم إلغاؤه في حكومة شريف إسماعيل وعاد بعد 7 سنوات في حكومة مدبولي.. ألمانيا أول دولة طبقته.. والهدف: ترشيد الطاقة

أيام قليلة تفصلنا عن انتهاء التوقيت الشتوي وبداية التوقيت الصيفي، حيث يبدأ تطبيق التوقيت الصيفى 2025 يوم الجمعة الموافق 25 من الشهر الجاري، آخر جمعة فى شهر أبريل، ويتم العمل بالتوقيت الصيفي، من خلال تقديم الساعة لمدة 60 دقيقة، وذلك تنفيذا للقانون الذي وافق عليه مجلس النواب بشأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي، في جلسة يوم الأثنين الموافق 3 أبريل عام 2023.



نصوص قانون التوقيت الصيفى

وينص قانون التوقيت الصيفي على أنه: اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر إبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة بحسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار ستين دقيقة.



إلغاء التوقيت الصيفى وعودته بسبب أزمة الطاقة

ظلت مصر تعمل بالتوقيت الصيفى حتى تم إلغاؤه في عهد حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء الراحل عام 2016، وجاء ذلك في ضوء ما ورد من مجلس النواب، بشأن تعديل القرار بقانون رقم (24) لسنة 2015، بوقف العمل بالتوقيت الصيفى وعدم تطبيقه مستقبلًا.

ولكن مع عودة أزمة الطاقة، عاد التوقيت الصيفى من أجل ترشيد الاستهلاك، حيث عاد في عهد حكومة المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى 2023.

ترشيد استغلال الطاقة ضمن أهداف التوقيت الصيفي

وأكدت اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في تقريرها، الذي وافق عليه المجلس قبل عامين، أن القانون يهدف إلى عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي بجمهورية مصر العربية، بهدف ترشيد استغلال الطاقة في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية في عصر تعمل فيه جميع الدول على توفير الطاقة والاقتصاد في تشغيلها.

دور التوقيت الصيفي في ترشيد الطاقة

وأكدت اللجنة البرلمانية أثناء مناقشة القانون، حرص الحكومة على ترشيد استغلال الطاقة في ظل الظروف والمتغيرات الاقتصادية التي تمر بها جميع دول العالم.

وقدمت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تقريرا في هذا الشأن يفيد بأنه تم احتساب مقدار الوفر الناتج عن تطبيق التوقيت الصيفي بمبلغ 147,21 مليون جنيه.

وأفاد المهندس نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للعمليات والشبكات، أن العمل بالتوقيت الصيفي سيساهم في توفير مبلغ 25 مليون دولار استنادًا إلى الدراسة المقدمة من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال توفير وحدات الغاز المستخدمة في إنتاج الكهرباء، وبوجه عام أن توفير %1 من استهلاك الكهرباء يؤدي إلى توفير مبلغ 150 مليون دولار المنعقد يوم في العام.

ماهو التوقيت الصيفي وكيف بدأت فكرته؟

المعروف أن التوقيت الصيفي هو نظام لتغيير التوقيت الرسمي في بعض البلدان مرَّتين سنويًا ولمدة عدة أشهر من كل سنة، حيث تتمُّ إعادة ضبط الساعات الرسمية في بداية فصل الربيع، بتقديم عقارب الساعة بستين دقيقة. ويكون الرجوع إلى التوقيت العادي، أي التوقيت الشتوي، في موسم الخريف.

ويتم زيادة ساعةٍ للتوقيت الرسمي تستهدف تمديد ساعات النهار في أشهر الصيف، خاصة في البلدان الواقعة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، عادة ما يتم ضبط الساعات قبل ساعة واحدة في أواخر مارس أو في إبريل وتتأخر ساعة واحدة في أواخر سبتمبر أو في أكتوبر.



أول من طرح فكرة التوقيت الصيفي

أول من طرح فكرة التوقيت الصيفي هو الأمريكي بنجامين فرانكلين، وكان ذلك في عام 1784، ولكنها لم تطبق حينها، ثم قام البريطاني وليام ويلت بطرحها من جديدٍ وبذَلَ جهودًا في ترويجها، وانتهت جهوده بمشروع قانون ناقشه البرلمان البريطاني في عام 1909 ولكن تم رفضه ثم طبقت فكرة التوقيت الصيفي لأول مرة أثناء الحرب العالمية الأولى، حيث أجبرت الظّروف البلدان المتحاربة على إيجاد وسائل جديدةٍ للحفاظ على الطاقة.

حيث كانت ألمانيا أول بلدٍ أعلنت التوقيت الصيفي، وتبعتها بريطانيا ثم اعتمدت العديد من البلدان، بما في ذلك أستراليا وبريطانيا العظمى والولايات المتحدة، التوقيت الصيفي خلال الحرب العالمية الأولى للحفاظ على الوقود عن طريق تقليل الحاجة إلى الضوء الاصطناعي، وخلال الحرب العالمية الثانية، كانت الساعات تتقدم باستمرار لمدة ساعة في بعض البلدان، ليتم إقراره بعد ذلك بشكل دائم في العديد من البلدان حول العالم.

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