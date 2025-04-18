تعديل مواعيد مباريات الدوري تزامنا مع بدء التوقيت الصيفي

قررت رابطة الأندية تعديل مواعيد مباريات الدوري وفقًا للتوقيت الصيفي، لتقام مباريات الرابعة في الساعة الخامسة.

وعدلت المسابقات مواعيد المباريات للثامنة مساء بدلاء الساعة 7، وذلك بداية من الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لبطولة الدوري.

فيما اشتعلت المنافسة على صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري بعد انتهاء الجولة الثانية من مجموعتي التتويج والهبوط، وتقاسم 3 لاعبين الصدارة هم إمام عاشور وناصر منسي وأسامة فيصل.

ترتيب هدافي الدوري المصري

1- إمام عاشور، الأهلي، 9 أهداف.

1- أسامة فيصل، البنك الأهلي 9 أهداف.

1- ناصر منسي، الزمالك، 9 أهداف.

2- محمد علي بن حمودة، غزل المحلة،8 أهداف.

3- شادي حسين، زد، 7 أهداف.

3- عمرو ناصر، فاركو،7 أهداف.

3- صلاح محسن، المصري، 7 أهداف.

4- فيستون ماييلي، بيراميدز، 6 أهداف.

4- محمود عبد الحفيظ زلاكة، سيراميكا كليوباترا، 6 أهداف.

4- مصطفى فتحي، بيراميدز، 6 أهداف.

4- ياو أنور، البنك الأهلي، 6 أهداف.

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