الجمعة 18 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تعديل مواعيد مباريات الدوري تزامنا مع بدء التوقيت الصيفي

الدوري المصري، فيتو
الدوري المصري، فيتو

قررت رابطة الأندية تعديل مواعيد مباريات الدوري وفقًا للتوقيت الصيفي، لتقام مباريات الرابعة في الساعة الخامسة.

وعدلت المسابقات مواعيد المباريات للثامنة مساء بدلاء الساعة 7، وذلك بداية من الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لبطولة الدوري.

فيما اشتعلت المنافسة على صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري بعد انتهاء الجولة الثانية من مجموعتي التتويج والهبوط، وتقاسم 3 لاعبين الصدارة هم إمام عاشور وناصر منسي وأسامة فيصل.

ترتيب هدافي الدوري المصري 

1- إمام عاشور، الأهلي، 9 أهداف.
1- أسامة فيصل، البنك الأهلي 9 أهداف.
1- ناصر منسي، الزمالك، 9 أهداف.
2- محمد علي بن حمودة، غزل المحلة،8 أهداف.
3- شادي حسين، زد، 7 أهداف.
3- عمرو ناصر، فاركو،7 أهداف.
3- صلاح محسن، المصري، 7 أهداف.
4- فيستون ماييلي، بيراميدز، 6 أهداف.
4- محمود عبد الحفيظ زلاكة، سيراميكا كليوباترا، 6 أهداف.
4- مصطفى فتحي، بيراميدز، 6 أهداف.
4-  ياو أنور، البنك الأهلي،  6 أهداف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري المصري الأهلي إمام عاشور الأهلي ترتيب هدافي الدوري المصري ترتيب هدافي الدوري المصر

مواد متعلقة

مدرب بيراميدز: مواجهة أورلاندو صعبة لكن نثق في قدرتنا على التأهل لنهائي الأبطال

مدرب برشلونة: ما حققناه من إنجازات يفوق توقعاتنا (فيديو)

رياض محرز يقود أهلي جدة أمام الفيحاء بالدوري السعودي

موعد مباراة أهلي جدة والفيحاء بالدوري السعودي

موعد مباراة النصر والقادسية بالدوري السعودي والقنوات الناقلة

كريستيانو يقود تشكيل النصر المتوقع أمام القادسية بالدوري السعودي

معركة تكسير العظام في منتخب مصر.. محمد صلاح ينقذ رقبة حسام حسن من مقصلة أبو ريدة.. وهذا ما دار بين العميد والوزير

توتنهام يتأهل لنصف نهائي الدوري الأوروبي بعد الفوز على آينتراخت فرانكفورت

ads

الأكثر قراءة

قرار مهم من وزير التعليم

بعد خفض الفائدة، أبرز شهادات الادخار في بنكَي الأهلي ومصر

«بلبن» تعلن إغلاق جميع فروعها في مصر وتطالب الجهات المعنية بالتدخل لإنقاذ الشركة

بعد وفاة سليمان عيد، أعراض وأسباب الهبوط الحاد في الدورة الدموية

ما السبب وراء وفاة الفنان سليمان عيد بشكل مفاجئ؟

تفاصيل الدقائق الأخيرة في حياة الفنان سليمان عيد

قرار جمهوري مهم ورسائل قوية من السيسي لقادة قطر والكويت وإندونيسيا ورواندا والبرلمان العربي

أول بيان حكومي عن سبب غلق «بلبن» و«كرم الشام» و«كنافة وبسبوسة» و«وهمي» و«عم شلتت»

خدمات

المزيد

أسعار النحاس في السوق المحلية اليوم

سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة يسجل 18.4 ألف جنيه بالأسواق اليوم

158 الف جنيه أسعار شرائح الألومنيوم البارد اليوم الجمعة

أسعار السكر اليوم الجمعة 18 - 4 - 2025

المزيد

انفوجراف

أهم 5 سلع صدرتها مصر إلى قطر خلال عام 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضائل كثرة الصلاة على النبي يوم الجمعة وأهم الأذكار الواردة عنه

ما المراد بأيام التشريق، وأهم الأعمال فيها؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية فستان الزفاف في المنام وعلاقتها بحدوث خسارة مالية

المزيد
الجريدة الرسمية