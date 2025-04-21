أخبار مصر اليوم،القومي للبحوث يحذر من تسمم الفسيخ والرنجة، التموين" تمد فترة صرف المنحة الإضافية على بطاقات الدعم، الأرصاد تحذر من طقس الغد

أخبار مصر نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح غدا تكون مثيرة للرمال والأتربة تؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

أثنى محمد جبران وزير العمل على الجهود التي بذلها الوفد الرسمي في تمثيل وزارة العمل في الجلسات العامة واللجان المنبثقة عنه،واستعراض جهود الدولة المصرية في تطوير ملفات العمل.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الثلاثاء، حيث يستمر ارتفاع درجات الحرارة ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، معتدل ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

مع تزايد الإقبال على تناول الأسماك المملحة مثل الرنجة والفسيخ خلال احتفالات شم النسيم، حذر الدكتور محمد حسين، الباحث بالمركز القومي للبحوث، من المخاطر الصحية المحتملة لتناول هذه الأطعمة، خاصة فيما يتعلق بالتسمم الغذائي.

في مشهد يبعث البهجة ويفتح نوافذ الأمل، افتُتحت اليوم- بتاريخ 21 أبريل 2025 م -حديقة الست خضراء، بمنطقة حلوان وسط حضور جماهيري لافت، على يد محافظ القاهرة ومشاركة عدد من مسئولي المحليات ومحبي الطبيعة. الحديقة الجديدة التي تمتد على مساحة شاسعة تُعد إضافة نوعية للحدائق العامة بالقاهرة، وواحة هادئة لكل من يبحث عن الجمال، الهدوء، والاسترخاء.

وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بدراسة حالة الأسر التي تعرض أبنائها لحادث السير المروع الذي وقع قبل يومين في محافظة المنيا، إثر تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الغربي بمركز ملوي، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين أغلبهم من الأطفال.

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن مواصلتها نشر نماذج البوكليت في مادة اللغة الإنجليزية، وذلك لتعزيز قدرة الطلاب على الإجابة بكفاءة وتميز.

قرر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية مد فترة صرف السلع الخاصة بالمنحة الإضافية للمستحقين على بطاقات التموين حتى نهاية شهر مايو 2025.

تنسيق الجامعات 2026، يبحث عدد من الطلاب العائدين من روسيا والسودان وأوكرانيا، عن موعد فتح باب التقدم بعد أن وافق المجلس الأعلى للجامعات الخاصة على فتح باب التقدم للطلاب العائدين من روسيا والسودان بنفس القواعد السابقة، وذلك خلال شهري مايو ويونيو القادمين.

أعلنت أمانة المراكز الطبية المتخصصة عن نجاح فرق القسطرة في مركز القلب والجهاز الهضمي بسوهاج في إجراء ٦ حالات قسطرة لحالات جلطات حادة في الشرايين التاجية، وفتح الشرايين وتركيب دعامة أو أكثر لكل مريض، وذلك بالتزامن مع قائمة العمليات اليومية بالمركز.

نفت مصادر مطلعة حقيقة ما تم تداوله من رفض المجلس الأعلى للجامعات مقترح وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، بإجراء امتحانات الثانوية العامة 2025 في الجامعات.

أعلنت غرفة شركات السياحة عن اتخاذ خطوات جديدة، وذلك استعدادا لبدء تفويج حجاج قرعة الحج السياحي للعام الجاري.

قالت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه فور إعلان نتيجة الإسكان الاجتماعي سكن لكل المصريين 5 صدرت تعليمات من الشركة القابضة لكهرباء مصر بمنح المواطنين المتقدمين للحصول على إفادات بما يفيد بحقيقة امتلاكهم لعدادات كهرباء من عدمه وفقا لصفة التعاقد الموجودة في بند التعاقد بين المشتركين والشركات وقت التقدم لتركيب العدادات.

تُقدم جامعة حلوان الأهلية نموذجًا رائدًا لتعليم جامعي حديث يُواكب متطلبات العصر، ويمنح الطلاب تجربة أكاديمية متكاملة تنقلهم من مقاعد الدراسة إلى قلب سوق العمل بخطى واثقة، ليست مجرد جامعة، بل منظومة متكاملة تهدف إلى صناعة خريجين قادرين على التميز والابتكار والتأثير في مجتمعاتهم ومجالاتهم.

سر انتشار الأورام السرطانية بين المصريين، كشف الدكتورمحمد محمد إسماعيل، استشاري الغدد الصماء والسكر بقصر العيني، سر ارتفاع معدلات الوفيات بتسمم الدم الناتج عن الالتهاب المراري، خلال الفترة الماضية، مرجعًا ذلك إلى انتشار مصانع بير السلم لزيوت بواقي الطعام.

قالت الهيئة القومية للأنفاق إن الشركات المصنعة لقطارات الخط السريع للقطار الكهربائى، انتهت من تصنيع 14 قطار ماركة ديزيرو و5 قطارات ماركة فيلارو من إجمالى 15 قطارا من هذا النوع.

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