وزيرة التضامن توجه بدراسة حالة أسر حادث المنيا وتقديم التدخلات اللازمة لها



وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بدراسة حالة الأسر التي تعرض أبنائها لحادث السير المروع الذي وقع قبل يومين في محافظة المنيا، إثر تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الغربي بمركز ملوي، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين أغلبهم من الأطفال.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بدراسة حالة كل أسرة بمفردها، وتقديم التدخلات اللازمة لكل أسرة، فضلا عن توجيه مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة المنيا بسرعة الانتهاء من الأبحاث الاجتماعية اللازمة لسرعة دعم أسر الضحايا والوقوف علي أشكال الدعم اللازمة لكل أسرة ومدى إمكانية ضمهم لبرنامج "تكافل وكرامة".

يذكر أن وزيرة التضامن الاجتماعي كانت قد وجهت مديرية التضامن الاجتماعي بصرف مساعدات عاجلة لأسر الضحايا والمصابين، وذلك بالتنسيق مع محافظة المنيا.

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