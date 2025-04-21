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أخبار مصر

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا وتحذر من الرياح المثيرة للرمال والأتربة

حالة الطقس، فيتو
حالة الطقس، فيتو

 حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح غدا تكون مثيرة للرمال والأتربة تؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق. 

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الثلاثاء،  حيث يستمر ارتفاع درجات الحرارة ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، معتدلا ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
  

ومن المتوقع أن  يسود طقس شديد الحرارة   نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وحار على السواحل الشمالية الغربية وشديد الحرارة جنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء. 


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

 

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 39

درجة الحرارة الصغرى:  27

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:34

درجة الحرارة الصغرى: 20

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر 

درجة الحرارة العظمى:38

درجة الحرارة الصغرى: 27

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 41

درجة الحرارة الصغرى: 25

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:42

درجة الحرارة الصغرى:26

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع درجات الحرارة  الثلاثاء غدا، حيث ترتفع بقيم تتراوح من 5:6 درجات مئوية لتسجل القاهرة الكبرى 39 درجة مئوية والوجه البحرى 38 درجة مئوية والسواحل الشمالية من 34: 36 درجة مئوية وجنوب البلاد 40:41 درجة مئوية، ويصاحب ذلك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة. 

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