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أخبار مصر

هل رفض الأعلى للجامعات إجراء امتحانات الثانوية العامة 2025 بالكليات؟ مصادر تحذر من هذا الأمر

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة
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نفت مصادر مطلعة حقيقة ما تم تداوله من رفض المجلس الأعلى للجامعات مقترح وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، بإجراء امتحانات الثانوية العامة 2025 في الجامعات.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ فيتو، أن المجلس لم يتخذ قراره بعد بشأن إجراء امتحانات الثانوية العامة 2025 بالجامعات، وأن الجدل المثار حول هذا الأمر لا أساس له من الصحة.

وطالب المصدر أولياء الأمور بتوخي الحذر والحيطة، وعدم الانصياع لتلك الشائعات، نظرا لأن الأمر يتعلق بمستقبل عدد كبير من الطلاب، في امتحانات مصيرية بالنسبة لهم، خاصة وأنه لم يصدر قرار نهائي في الأمر حتى الآن.

حقيقة إجراء امتحانات الثانوية العامة بالجامعات

وأشار المصدر إلى أن المجلس الأعلى للجامعات مازال يدرس المقترح بشكل جيد، لما يمثله من خطورة، مشيرا إلى أن هناك اتجاهات داخل المجلس ترجح إجراء امتحانات الثانوية العامة بالجامعات، في بعض المحافظات، التي شهدت لجان الثانوية العامة بها مشكلات خلال السنوات الماضية.

وأوضح المصدر أن كل جامعة تعمل الآن على دراسة امكانياتها، وعدد الأماكن المتوفرة بها للوقوف على مدي جاهزيتها لإجراء الامتحانات من عدمه، على أن تبلغ كل جامعة موقفها النهائي والرسمي للمجلس الأعلى للجامعات الذي يتولي مجتمعا اتخاذ القرار النهائي في هذا الشأن.

ولفت المصدر إلى أنه في حالة موافقة المجلس على إجراء امتحانات الثانوية العامة بالجامعات، فإن ذلك سيتم بالتنسيق الكامل بين المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التربية والتعليم.

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