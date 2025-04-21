بعد وفاة شيكا وسعد محمد، استشاري يكشف سر انتشار السرطان وتسمم الدم بين المصريين

سر انتشار الأورام السرطانية بين المصريين، كشف الدكتورمحمد محمد إسماعيل، استشاري الغدد الصماء والسكر بقصر العيني، سر ارتفاع معدلات الوفيات بتسمم الدم الناتج عن الالتهاب المراري، خلال الفترة الماضية، مرجعًا ذلك إلى انتشار مصانع بير السلم لزيوت بواقي الطعام.

سر ارتفاع معدلات الوفيات بين المصريين

كما كشف الدكتور محمد إسماعيل عن الأطعمة التي أدت لـ انتشار ظاهرة الأورام السرطانية في مصر، مؤخرًا، وطالب بتجنب الأكلات المسرطنة، التي يتناولها المصريين من خلال عاداتهم الغذائية اليومية.

وقال الدكتور محمد إسماعيل عن سر ارتفاع معدلات الوفيات بين المصريين بسبب تسمم الدم: "السبب المنطقي لارتفاع معدلات الوفيات بتسمم الدم الناتج عن الالتهاب المراري الحاد في الفترة الماضية... مصانع تحت بير السلم لزيوت بواقي الطعام بتتسع وبيزداد عددها يوم عن التاني بدون أي رقابة..."

وقدم محمد إسماعيل، نصيحة للمصريين قائلًا: " كل ما يجب عليك فعله... أياك تبيع زيت بواقي الطعام مهما بلغ العائد المادي لأن ده سم هيأذيك وهيأذي غيرك، حاول قدر الأمكان أنك تشتري الأنواع المعروفة غير مجهولة المصدر"

سر انتشار ظاهرة الأورام السرطانية بين المصريين

وعن ظاهرة انتشار الأورام السرطانية بين المصريين مؤخرًا، قال الدكتور محمد إسماعيل: "مع إنتشار ظاهرة الأورام السرطانية في مصر مؤخرًا، تعالوا نتعرف على أهم العادات الغذائية والأكلات المسرطنة لتجنبها أو التقليل من تناولها على قدر المستطاع..."

الأطعمة المسببة للسرطان، فيتو



وعن الأطعمة التي تسبب الأورام السرطانية، حددها الدكتور محمد إسماعيل في "السكر الأبيض، وسكر الدايت بأنواعه، والتدخين، والزيوت المهدرجة، والزيوت المعاد إستخدامها وتدويرها بمطاعم الوجبات الجاهزة، واللحوم المصنعة (السجق، والهامبورجر وغيره"

وعن العادات الغذائية التي تسبب انتشار الأورام السرطانية، قال الدكتور محمد إسماعيل "الإفراط في تناول اللحوم الحمراء، والإفراط في تناول البطاطس المقلية، والمواد الحافظة ومكسبات الطعم والرائحة واللون الصناعية، والتسخين السريع للوجبات بالميكرويف"

تجنب الإصابة بالأورام السرطانية

ولتجنب الإصابة بالأورام السرطانية، أوضح الدكتور محمد إسماعيل، أهمية "النظام الغذائي الصحى... الإكثار من الخضراوات الطازجة، والإكثار من الفاكهة الطازجة، وطبق سلطة خضراء صغير يوميآ، مع معلقة عسل أبيض يوميًا بإستثناء مرضى السكر، بالإضافة لمستويات متوسطة من النشويات والبروتينات، وتناول الألبان ومنتجاته والبيض، والحرص على تناول مضادات الأكسده ( الشاي الأخضر، التوت، التفاح،الجوافة)

انتشار الأورام السرطانية بين المصريين، فيتو

جدير بالذكر أن أمراض السرطان حصدت، مؤخرًا أرواح أثنبن من لاعبي الكرة المصرية، حيث توفى لاعب الزمالك السابق سعد محمد، متأثرا بإصابته بالسرطان في مسقط رأسه بسوهاج، بعد أيام من وفاة اللاعب إبراهيم شيكا متأثرا بالمرض الخبيث.



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