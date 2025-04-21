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مركز القلب بسوهاج يجري 6 حالات قسطرة لـ جلطات بالشرايين في أقل من 24 ساعة

الفريق الطبي
الفريق الطبي
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أعلنت أمانة المراكز الطبية المتخصصة عن نجاح فرق القسطرة في مركز القلب والجهاز الهضمي بسوهاج في إجراء ٦ حالات قسطرة لحالات جلطات حادة في الشرايين التاجية، وفتح الشرايين وتركيب دعامة أو أكثر لكل مريض، وذلك بالتزامن مع قائمة العمليات اليومية بالمركز.

تمثل جلطات الشرايين التاجية الحادة خطرًا كبيرًا على الحياة

وقالت أمانة المراكز الطبية المتخصصة إن جلطات الشرايين التاجية الحادة خطر كبير على الحياة، حيث قد يتوقف القلب عند خُمس هذه الحالات قبل الوصول للمستشفيات، ويكون التدخل الإسعافي العاجل بفتح الشريان وتركيب الدعامة في أسرع وقت هو العلاج المثالي لهذه الحالات غير إعطاء المذيب للجلطات إذا لم يتيسر العلاج الأول في التوقيت المناسب.

وتجدر الإشارة إلى أنه خلال  العام الحالي من يناير ٢٠٢٥م وحتى اليوم تم عمل  787 حالة قسطرة تشخيصية، و٣٢٨ حالة قسطرة علاجية منها عدد ١٢٨ حالة طوارىء وتركيب دعامات لإنقاذ الحياة.

كانت أعلنت أمانة المراكز الطبية المتخصصة استقبال فريق الجهاز الهضمي بالمستشفى مريضًا يبلغ من العمر 42 عامًا، يعاني من أعراض أنيميا حادة.

نزيف نشط من الجهاز الهضمي العلوي

وقالت أمانة المراكز الطبية المتخصصة إنه بعد إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة، تبين أن المريض مصاب بتليف بالكبد وتضخم بالطحال، إلى جانب نزيف نشط من الجهاز الهضمي العلوي.

علامات خطورة عالية تنذر بحدوث نزيف شديد

وأكدت أنه تم التعامل السريع مع الحالة، حيث أُجريت تحاليل ما قبل المنظار بعد تصحيح الأنيميا، وتبين خلال المنظار العلوي وجود دوالي بالمريء من الدرجة الرابعة مصحوبة بعلامات خطورة عالية تنذر بحدوث نزيف شديد.

إجراء ربط لدوالي المريء باستخدام ٦ حلقات 

وأوضحت أنه قد تم إجراء ربط لدوالي المريء باستخدام 6 حلقات بنجاح تام وبدون أي مضاعفات فيما تم حجز المريض تحت الملاحظة بالقسم الداخلي لمدة يومين، وخرج بعدها في حالة مستقرة تمامًا مع توقف النزيف.

 

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