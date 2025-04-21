أسباب وقف منح إفادات امتلاك عدادات الكهرباء لمتقدمي الإسكان الاجتماعي

قالت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه فور إعلان نتيجة الإسكان الاجتماعي سكن لكل المصريين 5 صدرت تعليمات من الشركة القابضة لكهرباء مصر بمنح المواطنين المتقدمين للحصول على إفادات بما يفيد بحقيقة امتلاكهم لعدادات كهرباء من عدمه وفقا لصفة التعاقد الموجودة في بند التعاقد بين المشتركين والشركات وقت التقدم لتركيب العدادات.

خطوات الرد بين صندوق الإسكان الاجتماعي ووزارة الكهرباء

وأضافت المصادر أن الشركة القابضة لكهرباء مصر أصدرت تعليمات جديدة مؤخرا بوقف إصدار إفادات لمتقدمي الإسكان الاجتماعي، مشيرا إلى أنه سيتم الرد على كافة الطلبات من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وليس على المستوى الفردي للمواطنين.

وأشارت المصادر إلى أن ذلك القرار جاء بسبب اكتشاف ملكية عدد من المواطنين أكثر من عداد كهربائي بمختلف النطاق الجغرافي لشركات توزيع الكهرباء.

وكان عدد من المواطنين المتقدمين لحجز شقق الإسكان الاجتماعي لسكن لكل المصريين 5 فوجئوا برفض شركات توزيع الكهرباء منحهم إفادات عن حقيقة امتلاكهم لعدادات كهرباء، وذلك بعدما تم رفض طلبات حجزهم في الإسكان الاجتماعي بسبب تلك العدادات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.