جامعة حلوان الأهلية تُعلن بدء التقديم لـ 22 برنامجًا دراسيًا وفرص توظيف واعدة

تُقدم جامعة حلوان الأهلية نموذجًا رائدًا لتعليم جامعي حديث يُواكب متطلبات العصر، ويمنح الطلاب تجربة أكاديمية متكاملة تنقلهم من مقاعد الدراسة إلى قلب سوق العمل بخطى واثقة، ليست مجرد جامعة، بل منظومة متكاملة تهدف إلى صناعة خريجين قادرين على التميز والابتكار والتأثير في مجتمعاتهم ومجالاتهم.

أكثر من ٢٢ برنامجًا دراسيًا وفرص توظيف واعدة: جامعة حلوان الأهلية تستعد لاستقبال دفعة 2025-2026

منذ انطلاقها عام 2022، اختارت الجامعة أن تكون مختلفة، برؤية تستند إلى الجودة والتميز، وبرامج دراسية حديثة، ومعامل وتجهيزات متطورة، وشراكات دولية استراتيجية تُفتح بها آفاق جديدة أمام طلابها.

ومع بدء مرحلة التقديم للعام الجامعي 2025/2026، تُرحب الجامعة بالطلاب الجدد، وتدعوهم للانضمام إلى رحلة تعليمية فريدة، مصممة خصيصًا لتأهيلهم للمستقبل بكل ما يحمله من تحديات وفرص.

تُقام الجامعة في موقع استراتيجي يسهل الوصول إليه. وتضم الجامعة حاليًا أكثر من عشرة آلاف طالب وطالبة، موزعين على تسع كليات تقدم أكثر من 22 برنامجًا دراسيًا متميزًا.

تتنوع الكليات والبرامج لتشمل الطب البشري (برنامج الطب والجراحة)، طب الأسنان، العلاج الطبيعي، تكنولوجيا العلوم الصحية (المختبرات الطبية)، العلوم (التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية)، علوم الحاسب (علوم البيانات، برمجيات الإنسان الآلي، الوسائط المتعددة)، الفنون والفنون التطبيقية (التصميم الداخلي البيئي، الاتصال البصري والميديا، الرسوم المتحركة)، الهندسة (هندسة النظم الذكية، العمارة والتصميم البيئي، التصميم العمراني المستدام، الروبوتات والميكاترونيات، الإلكترونيات التطبيقية)، والعلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال (نظم ذكاء وتحليل الأعمال، اللوجيستيات وسلاسل الإمداد، الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، الترجمة المتخصصة باللغة الإنجليزية، معلوماتية الأعمال والتحول الرقمي، الدراسات القانونية باللغة العربية).

لا تقتصر تجربة الطالب في جامعة حلوان الأهلية على الجانب الأكاديمي فقط، بل تمتد لتشمل تجربة عملية متكاملة من خلال تدريبات ميدانية منتظمة، وزيارات مهنية، ومعارض طلابية، ومسارات دعم للابتكار وريادة الأعمال. كما تمنح الجامعة خصومات مخصصة للطلاب المتفوقين، في إطار دعمها للتميز الأكاديمي، وتحفيز طلابها على الاجتهاد وتحقيق التفوق.

وتُعد الجامعة من أوائل الجامعات المصرية التي تتيح للطلاب الحصول على شهادة مزدوجة معتمدة من الاتحاد الأوروبي من خلال التعاون مع جامعة Uninettuno الإيطالية، وذلك في برنامج "هندسة النظم الذكية"، في خطوة تعكس التزام الجامعة بفتح آفاق دولية حقيقية أمام خريجيها، وتأهيلهم للتنافس عالميًا.

ويؤكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان الأهلية، أن الجامعة تمثل نموذجًا للجامعات الذكية التي تُراهن على الطالب كمحور رئيسي للعملية التعليمية. ويضيف: "نحن لا نكتفي بتقديم برامج تعليمية تقليدية، بل نُعدّ جيلًا جديدًا من الخريجين القادرين على التفكير النقدي، والإبداع، والعمل بكفاءة في بيئات عمل متغيرة ومتقدمة. هدفنا أن تكون الجامعة بوابة عبور حقيقية نحو التميز المهني والريادة."

هذا وقد أعلنت الجامعة عن بدء التقديم المبكر للعام الجامعي الجديد اعتبارًا من الأول من مايو 2025، على أن يتم الإعلان عن الرابط الإلكتروني الرسمي للتقديم بدءا من الأسبوع المقبل، لتبدأ بذلك رحلة جديدة من فرص التميز، لكل من يبحث عن تعليم يليق بالمستقبل

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