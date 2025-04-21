جبران: رعاية الرئيس لمؤتمر العمل العربي تؤكد دور مصر المحوري في دعم التعاون المشترك

أثنى محمد جبران وزير العمل على الجهود التي بذلها الوفد الرسمي في تمثيل وزارة العمل في الجلسات العامة واللجان المنبثقة عنه،واستعراض جهود الدولة المصرية في تطوير ملفات العمل.

وأوضح أن رعاية الرئيس للمؤتمر، وتقديم كلمته،كان لها أثر إيجابي على الوفود المشاركة، والتأكيد على دور مصر العروبي والمحوري في دعم كل عمل عربي مشترك يؤدي إلى التنمية،والاستقرار..

وحرص وزير العمل محمد جبران على التقاط صورة تذكارية مع وفد الوزارة -برئاسته- المشارك في فعاليات الدورة 51 لمؤتمر العمل العربي، المنعقد في القاهرة،تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور ممثلي أطراف العمل الثلاثة من وزارات عمل، ومنظمات أصحاب أعمال وعمال عرب، والذي تنظمه -كل عام- منظمة العمل العربية "إحدى المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية".



ويناقش هذا المؤتمر خلال فترة انعقاده، وبشكل سنوي ملفات العمل، والتعاون العربي المشترك لمواجهة كافة تحديات سوق العمل حول العالم.

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