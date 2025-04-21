الأنفاق: الانتهاء من تصنيع 14 قطار "ديزيرو" لمشروع الخط الكهربائي السريع

قالت الهيئة القومية للأنفاق إن الشركات المصنعة لقطارات الخط السريع للقطار الكهربائى، انتهت من تصنيع 14 قطار ماركة ديزيرو و5 قطارات ماركة فيلارو من إجمالى 15 قطارا من هذا النوع.

على صعيد آخر بدأت الهيئة القومية للأنفاق مراجعة جداول تسليم القطارات المذكورة فور الانتهاء من تركيب القضبان على أن تخضع للتجربة والمراجعة قبل تشغيلها.

وتعمل هيئة الأنفاق بالتعاون مع شركات أوراسكوم/ المقاولون العرب عن تنفيذ أعمال فرش البازلت وتركيب القضبان وأعمدة الكاتنيري الكهربائية ليتم بعدها تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية، وكذلك معدل توريد القطارات، حيث تم وصول القطار "الديزيرو" الأول الذي تم تصنيعه في مصانع سيمنز الألمانية لمصر منذ عدة أشهر، وتم الانتهاء من تصنيع 14 قطارا إقليميا (ديزيرو) أخرى وذلك من إجمالي 34 قطارا إقليميا (ديزيرو) مخصصة للخط، كما تم الانتهاء بشكل كامل من تصنيع عدد 5 قطارات سريعة (فيلارو) من إجمالي 15 قطارا سريعا مخصصة للخط، ومخطط وصول أول قطار فيلارو إلى مصر أغسطس القادم، بالإضافة إلى الانتهاء من تصنيع الجرارات بالكامل بعدد 14 جرار بضائع.

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