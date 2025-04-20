أخبار مصر: الأزهر يرد على سعد الهلالي، القبض على مدرب بلدية المحلة، تفاصيل الموجة الحارة، الأهلي بيجيب الفلوس منين؟ حسم مصير بلبن

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن اليوم الأحد، هو يوم دراسي عادي لطلاب المدارس وليس إجازة رسمية، كما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة خلال الأيام المقبلة.

رد المهندس هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، على سؤال الإعلامي عمرو أديب: “الأهلي بيجيب فلوس منين؟”.

سجلت أسعار الفراخ انخفاضًا ملحوظًا في الأسواق؛ اليوم الأحد الموافق 20 أبريل 2025، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

أفادت صحيفة "الوطن" السورية باندلاع حرائق في منطقة حير عباس بجبال مصياف في ريف حماة السوري، وامتدت النيران إلى مناطق حراجية في منطقة وادي العيون.

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن نصوص الميراث قطعية لا تقبل التغيير ولا الاجتهاد، والدعوة لصنع «تدين شخصي» افتئاتٌ على الشرع، أو لصنع «قانون فردي» افتئاتٌ على ولي الأمر، وإعادة إنتاج للفكر التكفيري المنحرف، وتجديدُ علوم الإسلام لا يكون على الشاشات أو بين غير المتخصصين.

علق الإعلامي عمرو أديب، على تعادل النادي الأهلي سلبيا أمام صن داونز في بريتوريا، ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

حدد مشروع قانون العمل الجديد الذي أقره البرلمان نهائيا، ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.

وجهت وزارة الصحة نصائح للمصريين يجب اتباعها عند تناول الفسيخ أو الرنجة في شم النسيم.

يعود العمل بنظام التوقيت الصيفي، اعتبارا من يوم الجمعة المقبل، عملا بحكم القانون، الذي يقضي بتقديم الساعة لمدة 60 دقيقة، وهي الجمعة الأخيرة من شهر أبريل الجاري.

قال عدي ألكسندر والد الرهينة الأمريكي الإسرائيلي عيدان المحتجز في غزة إنه لا يزال يأمل أن يكون ابنه البالغ من العمر 21 عاما على قيد الحياة، بعد أن أعلنت حركة حماس أن مصيره غير معروف.

أصيب عامل ديليفري بنزيف في المخ إثر تعرضه لحادث سير أثناء استقلاله دراجة نارية، حيث اصطدمت به سيارة كان يقودها صلاح عاشور، اللاعب السابق لنادي الزمالك والمدرب الحالي لنادي بلدية المحلة، بمنطقة الرماية بدائرة قسم شرطة الهرم، وتم نقل المصاب للمستشفى لتلقى العلاج.

نظم آلاف المحتجين مسيرات واسعة في مختلف الولايات الأمريكية، مساء السبت، اعتراضا على سياسات الرئيس دونالد ترامب المتعلقة بترحيل المهاجرين وطرد موظفي الحكومة والحرب في غزة وأوكرانيا.

أكد الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، أن سبب خسارة فريقه أمام لاس بالماس 1-0 مساء السبت ضمن الجولة 32 لليجا، بسبب المباراة السيئة التي قدمها الفريق، وبشكل خاص في الشوط الثاني وليس بسبب سلوك لاعبيه.

تعقد وزارة الصحة اليوم الأحد مع مسئولي هيئة سلامة الغذاء ومالك سلسلة محلات بلبن، اجتماعا تنسيقيا لإخطارهم بالإجراءات التصحيحية والوقائية المطلوب اتخاذها؛ من أجل إعادة النشاط في حال توفيق وتصحيح الأوضاع في أقرب وقت.

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن نيران المدفعية الروسية لم تتوقف رغم إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقف إطلاق النار في أوكرانيا خلال عيد الفصح.

أغلق نادي الجزيرة الإماراتي الباب أمام أنباء رحيل مدربه المغربي الحسين عموتة عن منصبه لتولي قيادة منتخب العراق.

نددت كوريا الشمالية بالقرار الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الآونة الأخيرة بتسهيل صادرات الأسلحة، ووصفت هذه الخطوة بأنها "إجراءات لتصعيد الحروب".

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