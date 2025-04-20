الأحد 20 أبريل 2025
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صحة ومرأة

7 نصائح مهمة من وزارة الصحة قبل أكل الفسيخ والرنجة

الفسيخ والرنجة، فيتو
الفسيخ والرنجة، فيتو

وجهت وزارة الصحة نصائح للمصريين يجب اتباعها عند تناول الفسيخ أو الرنجة في شم النسيم.

نصائح للمصريين يجب اتباعها عند تناول الفسيخ أو الرنجة

أوصت وزارة الصحة بضرورة اتباع هذه النصائح منها:

١- تجنب المشروبات الغازية

٢- تناول كمية كبيرة من الخضروات الورقية مثل: الخس والجرجير والبقدونس والكرفس

٣- اشرب الكثير من الماء قبل تناول الفسيخ والرنجة

٤- تناول النشويات المعقدة مثل الخبز البني

٥- وضع خل التفاح والليمون على الفسيخ والرنجة، لقتل أي بكتيريا داخل المعدة بعد تناوله

٦- اشرب المشروبات الساخنة الشاي الأخضر، الكركديه اليانسون لتطهير المعدة من السموم والفضلات

٧-  تجنب تناول الوجبات الدسمة في اليوم التالي

نصائح طبية وإرشادات وقائية تزامنًا مع الاحتفال بأعياد شم النسيم

وكانت وزارة الصحة والسكان، وجهت عدة نصائح طبية وإرشادات وقائية، تزامنًا مع الاحتفال بأعياد شم النسيم، ضمن خطة التأمين الطبي التي تطبقها الوزارة لضمان سلامة وأمان الغذاء، ولحماية المواطنين من الممارسات الغذائية الضارة، حرصًا على الصحة العامة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه في إطار الجهود الاستباقية للوزارة، فإنه تم توفير مصل «البتيوليزم» الخاص بحالات التسمم الغذائي، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين. 

وأوضح «عبدالغفار» أن أعراض التسمم الممباري الناتج عن تناول الأسماك المملحة تشمل زغللة العين، وإزدواجية الرؤية، وارتخاء الجفون، وجفاف الحلق والحنجرة، ويتبعهم صعوبة في النطق، وصعوبة في البلع، والإحساس بالدوار، وضعف العضلات، مشددا على ضرورة التوجه فورا لأقرب مستشفى حكومي لتلقي مصل «البتيوليزم» بالمجان.   

 

ولفت المتحدث الرسمي للوزارة إلى أن المتابعة  الدورية لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال أعياد شم النسيم، ويشدد على ضرورة توافر كافة الفرق الطبية بجميع التخصصات الطبية، بكافة المنشآت الصحية في مختلف محافظات الجمهورية، لعدم وقوع أي أزمات، وضمانًا لحصول كل مواطن على حقه الصحي. 

وأضاف أن قطاع الطب الوقائي، يقوم بتنفيذ حملات رقابية دورية على المنشآت الغذائية للتأكد من إتباع كافة الاشتراطات الصحية، ومتابعة الشهادات الصحية للعاملين، بالإضافة إلى الفحص الظاهري للمنتجات، وسحب عينات لفحصها معمليًا والتأكد من سلامتها قبل تقديمها للمواطنين، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين. 

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ونصح المواطنين بتوخي الحذر الشديد عند تناول الأسماك المملحة والمدخنة، والتأكد من شرائها من المحال المعروفة والخاضعة للإشراف والرقابة الصحية، وعدم الإسراف في تناول هذه الأسماك، نظرَا لارتفاع نسبة ملوحتها التي قد تزيد على 17% من وزن السمكة، مما يتسبب في أضرار جسيمة لمرضى الضغط والقلب والكلى والحوامل والأطفال، وتجنب تناول رأس وعظام وأحشاء الأسماك المملحة، نظرًا لتركيز السموم في هذه المناطق.

 

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