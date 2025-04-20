«أوقفوا تسليح إسرائيل»، آلاف الأمريكيين يتظاهرون ضد ترامب (فيديو)

نظم آلاف المحتجين مسيرات واسعة في مختلف الولايات الأمريكية، مساء السبت، اعتراضا على سياسات الرئيس دونالد ترامب المتعلقة بترحيل المهاجرين وطرد موظفي الحكومة والحرب في غزة وأوكرانيا.

وأظهرت لقطات مصورة محتجين يقفون خارج البيت الأبيض ويحملون لافتات كتب عليها: "يجب أن تكون السلطة بيد العمال"، و"لا للملكية"، و"أوقفوا تسليح إسرائيل".

I’m just pulling in to yet another massively attended demonstration in red Sarasota on a tough weekend



Let’s go !! NO KINGS pic.twitter.com/oGHwxGQgL9 April 19, 2025

وردد بعض المحتجين هتافات دعما للمهاجرين الذين رحلتهم إدارة ترامب أو تحاول ترحيلهم، وعبروا عن تضامنهم مع الموظفين الذين طردتهم الحكومة الاتحادية، ومع الجامعات التي يهدد ترامب بوقف تمويلها.

وقال أحد المحتجين خلال مسيرة بالقرب من البيت الأبيض: "بينما يتوسع ترامب وإدارته في استخدام آلة الترحيل الأمريكية، سنعمل نحن على إنشاء شبكات وتطوير أنظمة مقاومة للدفاع عن جيراننا".

Demonstrators are seen as they participate in the ‘Hands Off!’ national day of protest and march in Cincinnati, Ohio. Saturday, April 19, 2025. #50501movement #50501 #HandsOff pic.twitter.com/usoI9PrDTR — Jason Whitman (@jason_whitman) April 19, 2025

دعم الفلسطينيين

ولوّح محتجون آخرون بالأعلام الفلسطينية وارتدوا الكوفية الفلسطينية، وهتفوا "فلسطين حرة"، وأبدوا تضامنهم مع الفلسطينيين الذين يُقتلون في الحرب الإسرائيلية على غزة.

ورفع بعض المحتجين لافتات تعبر عن دعمهم لأوكرانيا، وتحث واشنطن على أن تكون أكثر حزما في التصدي للحرب التي يشنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ومنذ تنصيبه في يناير كانون الثاني، طرد ترامب وحليفه الملياردير إيلون ماسك أكثر من 200 ألف موظف حكومي، وحاولا تفكيك العديد من الوكالات.

كما تعتقل الإدارة الأمريكية عشرات الطلاب الأجانب، وتهدد بوقف التمويل الاتحادي للجامعات؛ بسبب برامج التنوع والمساواة والاندماج، ومبادرات المناخ، والاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين.

ونددت جماعات حقوقية بهذه السياسات.

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