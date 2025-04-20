سيميوني يكشف سبب سقوط أتلتيكو مدريد أمام لاس بالماس

أكد الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، أن سبب خسارة فريقه أمام لاس بالماس 1-0 مساء السبت ضمن الجولة 32 لليجا، بسبب المباراة السيئة التي قدمها الفريق، وبشكل خاص في الشوط الثاني وليس بسبب سلوك لاعبيه.

وقال سيميوني خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء الذي أقيم على ملعب (دي جران كناريا): "الفريق افتقد اللعب الجماعي في الشوط الثاني، وكذلك البناء في الجانب الأمامي".



وأضاف: "لم نستطع صناعة الفرص الكافية التي كنا ننتظرها. هدف لاس بالماس جسد الشوط الثاني السيئ من جانبنا".

وأعرب مدرب أتلتيكو مدريد رضاه جزئيا عن الشوط الأول لفريقه، حيث قال: "نافس الفريق بشكل جيد، وصنع فرصا للتهديف، بينما لعب بشكل سيئ في الثاني".

وشدد "لم نخسر بسبب مشكلة في سلوك اللاعبين، عندما تلعب بهذا المستوى، يجب البحث عن كيفية التحسن".

وأتم سيميوني بأن فريقه يعاني في هذا المنعطف من الموسم بشكل أكبر من المعتاد في الدفاع، وهو "جانب مهم جدا في طريقة اللعب".

وتوقف رصيد الفريق المدريدي عند 63 نقطة، في المركز الثالث، ليبتعد بفارق 10 نقاط عن المتصدر برشلونة، الذي حقق فوزا ملحميا على ضيفه سيلتا فيجو (4-3).

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