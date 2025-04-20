الأحد 20 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

سيميوني يكشف سبب سقوط أتلتيكو مدريد أمام لاس بالماس

سيميوني،فيتو
سيميوني،فيتو

أكد الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، أن سبب خسارة فريقه أمام لاس بالماس 1-0 مساء السبت ضمن الجولة 32 لليجا، بسبب المباراة السيئة التي قدمها الفريق، وبشكل خاص في الشوط الثاني وليس بسبب سلوك لاعبيه.

 

وقال سيميوني خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء الذي أقيم على ملعب (دي جران كناريا): "الفريق افتقد اللعب الجماعي في الشوط الثاني، وكذلك البناء في الجانب الأمامي".


وأضاف: "لم نستطع صناعة الفرص الكافية التي كنا ننتظرها. هدف لاس بالماس جسد الشوط الثاني السيئ من جانبنا".

وأعرب مدرب أتلتيكو مدريد رضاه جزئيا عن الشوط الأول لفريقه، حيث قال: "نافس الفريق بشكل جيد، وصنع فرصا للتهديف، بينما لعب بشكل سيئ في الثاني".

وشدد "لم نخسر بسبب مشكلة في سلوك اللاعبين، عندما تلعب بهذا المستوى، يجب البحث عن كيفية التحسن".

وأتم سيميوني بأن فريقه يعاني في هذا المنعطف من الموسم بشكل أكبر من المعتاد في الدفاع، وهو "جانب مهم جدا في طريقة اللعب".

 

 

وتوقف رصيد الفريق المدريدي عند 63 نقطة، في المركز الثالث، ليبتعد بفارق 10 نقاط عن المتصدر برشلونة، الذي حقق فوزا ملحميا على ضيفه سيلتا فيجو (4-3).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دييجو سيميوني أتلتيكو مدريد لاس بالماس الأرجنتيني دييجو سيميوني

مواد متعلقة

لاس بالماس يخطف فوزا غاليا من أتليتكو مدريد في الدوري الإسباني

سيميوني يتحدث عن المقارنة بين ليفاندوفسكي وألفاريز وتألقه نجله مع أتلتيكو

ads

الأكثر قراءة

انخفاض كبير في أسعار الفراخ اليوم الأحد 20 أبريل 2025

أسعار السمك اليوم، ارتفاع البلطي وانخفاض البوري في سوق العبور

الأرصاد الجوية: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد والذروة الثلاثاء المقبل

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع الطماطم والفلفل والخيار في سوق العبور

درجات الحرارة اليوم الأحد 20-4-2025 في مصر

قانون العمل، تعرف على ضوابط التعيينات الجديدة بالقطاع الخاص

مصيره مجهول، والد الأسير عيدان ألكسندر يعلق على إعلان حماس

عمرو أديب يكشف عن أمنيته بعد تعادل الأهلي مع صن داونز

خدمات

المزيد

أسعار النحاس في الأسواق اليوم

سعر كيلو السكر اليوم 19 - 4 - 2025

تعرف على أسعار الأرز اليوم السبت بالسوق المحلي

أسعار لفات الألومنيوم صباح اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

حالة الطقس في عيد القيامة المجيد وشم النسيم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 20 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 20 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 20 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية