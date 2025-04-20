القبض على مدرب بلدية المحلة بعد دهسه عامل ديليفري بالهرم

أصيب عامل ديليفري بنزيف في المخ إثر تعرضه لحادث سير أثناء استقلاله دراجة نارية، حيث اصطدمت به سيارة كان يقودها صلاح عاشور، اللاعب السابق لنادي الزمالك والمدرب الحالي لنادي بلدية المحلة، بمنطقة الرماية بدائرة قسم شرطة الهرم، وتم نقل المصاب للمستشفى لتلقى العلاج.

تم القبض على مدرب نادي بلدية المحلة، وتم التحفظ على السيارة وجارٍ خضوعه لتحليل المخدرات للتأكد من تعاطيه لها من عدمه.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن سيارة اللاعب اصطدمت بالمجني عليه أثناء سيره، ما تسبب له بإصابة خطيرة في الرأس، ويواصل رجال البحث الجنائي جمع المعلومات والتحريات ومناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث للوقوف على ملابساته.

كان العميد عمرو حجازي، رئيس قطاع غرب الجيزة، قد تلقى إخطارًا من المقدم مصطفى الدكر، رئيس مباحث الهرم، بوصول عامل توصيل يبلغ من العمر 40 عامًا إلى أحد المستشفيات وهو يعاني من إصابة شديدة في الرأس نتيجة حادث سير.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيق.

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