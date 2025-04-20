الأحد 20 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على مدرب بلدية المحلة بعد دهسه عامل ديليفري بالهرم

إصابة عامل ديليفري
إصابة عامل ديليفري والأمن يضبط المتهم، فيتو

أصيب عامل ديليفري بنزيف في المخ إثر تعرضه لحادث سير أثناء استقلاله دراجة نارية، حيث اصطدمت به سيارة كان يقودها صلاح عاشور، اللاعب السابق لنادي الزمالك والمدرب الحالي لنادي بلدية المحلة، بمنطقة الرماية بدائرة قسم شرطة الهرم، وتم نقل المصاب للمستشفى لتلقى العلاج.

 تم القبض على مدرب نادي بلدية المحلة، وتم التحفظ على السيارة وجارٍ خضوعه لتحليل المخدرات للتأكد من تعاطيه لها من عدمه.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن سيارة اللاعب اصطدمت  بالمجني عليه أثناء سيره، ما تسبب له بإصابة خطيرة في الرأس، ويواصل رجال البحث الجنائي جمع المعلومات والتحريات ومناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث للوقوف على ملابساته.

 

كان العميد عمرو حجازي، رئيس قطاع غرب الجيزة، قد تلقى إخطارًا من المقدم مصطفى الدكر، رئيس مباحث الهرم، بوصول عامل توصيل يبلغ من العمر 40 عامًا إلى أحد المستشفيات وهو يعاني من إصابة شديدة في الرأس نتيجة حادث سير.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عامل ديليفري صلاح عاشور بلدية المحلة
ads

الأكثر قراءة

الأهلي بيجيب الفلوس منين؟ رد غير متوقع من نائب رئيس الزمالك

الإتربي يكشف موقفه من رئاسة الزمالك ويوجه رسالة للنادي الأهلي

الصحة ترد على شائعات أسباب إغلاق فروع بلبن وتفجر مفاجأة

رئيس الغرفة التجارية يكشف مفاجأة بخصوص 122 فرعا لـ بلبن

نائب رئيس الزمالك يفجر مفاجأة بشأن مستحقات زيزو المتبقية

بعد جدل الهلالي، بيان حاسم من الأزهر للرد على كافة أحكام المواريث

عمرو أديب عن توجيه الرئيس السيسي بشأن محال بلبن: محدش على راسه ريشة

إصابة 6 أشخاص بينهم 3 قيادات تنفيذية بمحافظة البحيرة في حادث تصادم

خدمات

المزيد

أسعار النحاس في الأسواق اليوم

سعر كيلو السكر اليوم 19 - 4 - 2025

تعرف على أسعار الأرز اليوم السبت بالسوق المحلي

أسعار لفات الألومنيوم صباح اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

حالة الطقس في عيد القيامة المجيد وشم النسيم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 20 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

أحمد خليل يرد على سعد الدين الهلالي: الحجاب فريضة شرعية بنصوص القرآن والسنة

الهلالي يرد على عباس شومان وعبد الله رشدي بشأن مساواة المرأة بالرجل في الميراث

المزيد
الجريدة الرسمية