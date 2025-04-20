الأحد 20 أبريل 2025
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رياضة

الأهلي بيجيب الفلوس منين؟ رد غير متوقع من نائب رئيس الزمالك

هشام نصر، فيتو
هشام نصر، فيتو

رد المهندس هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، على سؤال الإعلامي عمرو أديب: “الأهلي بيجيب فلوس منين؟”.

 

نائب رئيس الزمالك: معرفش فلوس الأهلي منين؟

وقال هشام نصر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”: اسألهم انت بقى أنا معرفش الأهلي جايب الفلوس منين".

 

الأهلي قوة مالية غير عادية

وأضاف: "هي قوة مالية غير عادية تم بناؤها على مراحل طويلة جدا في توقيت كان الزمالك بيخسر الرعاة والداعمين له، واحنا بنحاول نعيد تاني البناء".

 

مشكلة نادي الزمالك مفيش سيستم

 

وتابع: "مفيش سيستم ثابت احنا بنمشي عليه في الزمالك وللأسف احنا بدأنا من تحت الصفر وعلينا فلوس كتير جدا ومطلوب مننا المنافسة".

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