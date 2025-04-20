الأهلي بيجيب الفلوس منين؟ رد غير متوقع من نائب رئيس الزمالك

رد المهندس هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، على سؤال الإعلامي عمرو أديب: “الأهلي بيجيب فلوس منين؟”.

نائب رئيس الزمالك: معرفش فلوس الأهلي منين؟

وقال هشام نصر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”: اسألهم انت بقى أنا معرفش الأهلي جايب الفلوس منين".

الأهلي قوة مالية غير عادية

وأضاف: "هي قوة مالية غير عادية تم بناؤها على مراحل طويلة جدا في توقيت كان الزمالك بيخسر الرعاة والداعمين له، واحنا بنحاول نعيد تاني البناء".

مشكلة نادي الزمالك مفيش سيستم

وتابع: "مفيش سيستم ثابت احنا بنمشي عليه في الزمالك وللأسف احنا بدأنا من تحت الصفر وعلينا فلوس كتير جدا ومطلوب مننا المنافسة".

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