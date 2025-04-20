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رياضة

الجزيرة الإماراتي يرد على أنباء تولي الحسين عموتة تدريب منتخب العراق

الحسين عموتة،فيتو
الحسين عموتة،فيتو

أغلق نادي الجزيرة الإماراتي الباب أمام أنباء رحيل مدربه المغربي الحسين عموتة عن منصبه لتولي قيادة منتخب العراق.

 

وقاد عموتة الجزيرة للتتويج بلقب كأس رابطة المحترفين بالفوز على شباب الأهلي بنتيجة 2-1 في اللقاء النهائي.


واستعاد الجزيرة اللقب الغائب منذ موسم 2009 – 2010 بعد أداء رائع على ملعب "هزاع بن زايد".

 

بيان نادي الجزيرة 


وأكد نادي الجزيرة في بيان رسمي أنه ينفي التقارير الصحفية التي أثيرت عقب مباراة شباب الأهلي في نهائي كأس الرابطة حول تعيين عموتة مدربًا لمنتخب العراق.

وأشار النادي الإماراتي إلى عدم صحة هذه الأنباء مؤكدًا التزام المدرب بتعاقده مع النادي.

وتولى الحسين عموتة قيادة فريق الجزيرة الإماراتي عقب استقالته من تدريب منتخب الأردن ليبدأ تجربة جديدة في مسيرته التدريبية.

وقاد عموتة منتخب الأردن لوصافة كأس آسيا 2023 بعد خسارة المباراة النهائية أمام قطر.

وسبق أن قاد عموتة فريق السد القطري والوداد المغربي كما تولى تدريب المنتخب المغربي للمحليين.

جدير بالذكر أن منتخب العراق أقال مدربه الإسباني خيسوس كاساس بسبب سوء النتائج.

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