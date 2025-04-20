الأحد 20 أبريل 2025
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خارج الحدود

حرائق ضخمة في مدينة مصياف بريف حماة السوري (صور)

حرائق ضخمة في مدينة
حرائق ضخمة في مدينة مصياف،فيتو

أفادت صحيفة "الوطن" السورية باندلاع حرائق في منطقة حير عباس بجبال مصياف في ريف حماة السوري، وامتدت النيران إلى مناطق حراجية في منطقة وادي العيون.

وذكرت الصحيفة أن ‏إدارة منطقة مصياف، وقوى الأمن الداخلي بالتعاون مع فرق الإطفاء والدفاع المدني في محافظة حماة، وبمشاركة فرق تطوعية تنفذ عمليات الاستجابة السريعة لمواجهة الحرائق المندلعة في جبال مصياف – منطقة حير عباس.

وأعلن الدفاع المدني السوري امتداد النيران إلى مناطق حراجية جديدة في منطقة وادي العيون بالقرب من مدينة مصياف بريف حماة الغربي، نتيجة اشتداد سرعة الرياح.

وأكد أن فرق الإطفاء تواجه صعوبات كبيرة في الوصول إلى الحرائق والتعامل معها بسبب الطبيعة الجبلية شديدة الوعورة للمنطقة.

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منطقة حير عباس مصياف في ريف حماة السوري محافظة حماة ريف حماة السوري
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